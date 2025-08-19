Fraudes em postos de combustível: saiba como proteger seus direitos
Advogada orienta consumidores sobre medidas contra golpes ao abastecer
A advogada Marina Lipere Herrera, especialista em direito do consumidor, abordou fraudes em postos de combustíveis durante uma entrevista ao programa News das 19h. Ela destacou a importância de verificar se o valor cobrado na bomba corresponde ao anunciado e de guardar notas fiscais para possíveis ações futuras.
Em casos suspeitos após o abastecimento, Herrera aconselha que os consumidores mantenham as notas fiscais, pois elas são essenciais para comprovar irregularidades e abrir um processo judicial, caso necessário. Além disso, uma perícia pode determinar a responsabilidade do posto nos danos ao veículo.
Herrera alertou sobre promoções que podem ser enganosas, recomendando que os consumidores leiam atentamente todas as condições antes de abastecer. Em situações de conflito, é possível usar plataformas online para registrar reclamações e buscar mediação ou recorrer ao Judiciário em casos mais graves.
