Fraudes em postos de combustível: saiba como proteger seus direitos Advogada orienta consumidores sobre medidas contra golpes ao abastecer News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h29 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A advogada Marina Liperi Herrera alerta para fraudes em postos de combustíveis.

Recomenda verificar preços na bomba e guardar notas fiscais para possíveis comprovações.

Destaca o cuidado com promoções enganosas e a importância de ler todas as condições.

Em conflitos, sugere registrar reclamações online ou recorrer ao Judiciário em casos mais sérios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A advogada Marina Lipere Herrera, especialista em direito do consumidor, abordou fraudes em postos de combustíveis durante uma entrevista ao programa News das 19h. Ela destacou a importância de verificar se o valor cobrado na bomba corresponde ao anunciado e de guardar notas fiscais para possíveis ações futuras.

Em casos suspeitos após o abastecimento, Herrera aconselha que os consumidores mantenham as notas fiscais, pois elas são essenciais para comprovar irregularidades e abrir um processo judicial, caso necessário. Além disso, uma perícia pode determinar a responsabilidade do posto nos danos ao veículo.

Herrera alertou sobre promoções que podem ser enganosas, recomendando que os consumidores leiam atentamente todas as condições antes de abastecer. Em situações de conflito, é possível usar plataformas online para registrar reclamações e buscar mediação ou recorrer ao Judiciário em casos mais graves.

Quais são os principais cuidados que os consumidores devem ter ao abastecer combustível?

Os consumidores devem verificar se o valor cobrado na bomba corresponde ao anunciado e guardar as notas fiscais para ações futuras.

‌



O que a advogada Marina Lipere Herrera recomenda fazer em caso de irregularidades após o abastecimento?

Ela aconselha a manter as notas fiscais, que são essenciais para comprovar irregularidades e abrir um processo judicial, se necessário.

Que alerta a advogada dá sobre promoções em postos de combustível?

Herrera alerta que promoções podem ser enganosas e recomenda que os consumidores leiam atentamente todas as condições antes de abastecer.

‌



Como os consumidores podem registrar reclamações em caso de conflitos com postos de combustível?

Os consumidores podem usar plataformas online para registrar reclamações ou buscar mediação, além de recorrer ao Judiciário em casos mais graves.

Veja também

‌



Veja orientações sobre direitos e ações necessárias em caso de golpes ao abastecer o veículo

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30 Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação Vídeo mostra momento em que raio atinge rede de energia e provoca apagão nos EUA Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa Que susto! Criança abre a porta de caminhonete e cai no meio de cruzamento Trump vai discutir guerra com Zelensky na quarta-feira (13) Procurador do estado de São Paulo é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses Caminhão de morango perde o freio e desce rua desgovernado no interior de Minas Gerais Adolescente faz manobra de Heimlich e salva primo de engasgo em Fortaleza (CE); assista Guerra pode chegar ao fim? O que esperar da reunião entre Trump e Putin no Alasca Presidente do Cofeci quer corretores de imóveis brasileiros 'glamourizados' como nos EUA Trump anuncia investimento bilionário da Apple para fabricar produtos nos EUA Áreas dominadas por grupos armados têm menor desempenho escolar no Rio de Janeiro

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!