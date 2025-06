Com encontro dos BRICS, Azul anuncia transferência de voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão, no Rio Reunião com chefes de Estado ocorrerá nos dias 06 e 07 de julho. Pelo mesmo motivo, parte das operações na capital fluminense, nos dias 05 e 08 também será impactada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h01 ) twitter

Azul: reunião dos BRICS mudará operações do Santos Dumont para o Galeão Vinícius Magalhães

A Azul informa que, por determinação das autoridades, devido ao encontro da Cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, irá transferir integralmente suas operações, nos dias 06 e 07 de julho, do Aeroporto Santos Dumont parao Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão). Pelo mesmo motivo, parte das operações na capital fluminense, nos dias 05 e 08 também será impactada.

A Companhia ressalta que os Clientes que tiveram seus voos transferidos serão avisados previamente da mudança. Por isso, a Azul recomenda que todos fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas reservas no site www.voeazul.com.br ou no aplicativo da empresa.

