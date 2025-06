Com mais de 30 anos no Brasil, TAAG se destaca como ponte aérea para a África Companhia angolana oferece voos diretos de São Paulo para Luanda e conexões para múltiplos destinos internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TAAG: voos regulares para o continente africano a partir do Brasil Divulgação TAAG

A TAAG Linhas Aéreas de Angola se firma como uma das principais opções para quem busca conectar o Brasil à África, destacando-se por seu compromisso com a segurança, o conforto e a qualidade no atendimento. Com mais de 30 anos de presença no Brasil, a companhia continua a ser a ponte entre a América do Sul e diversos destinos no continente africano e europeu.

Com voos regulares a partir do Brasil, a TAAG oferece conexões para oito cidades africanas a partir de Luanda, nomeadamente destinos como Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Brazzaville (República do Congo) e Lagos (Nigéria). Além disso, a partir da capital Luanda, a companhia também conecta os passageiros a 12 províncias de Angola, Cabinda (Cabinda), Soyo (Zaire), Catumbela (Benguela), Namibe (Namibe), Dundo (Lunda-Norte), Saurimo (Lunda Sul), Luena (Moxico), Huambo (Huambo), Lubango (Huíla), Ondjiva (Cunene), Menongue (Cubango) e Cuito (Bié) e à cidade de Lisboa, em Portugal.

Além da conectividade geográfica, a companhia oferece uma série de diferenciais que tornam a experiência de viagem ainda mais completa e atrativa para os passageiros brasileiros:

Conexões internacionalmente estratégicas

‌



Com voos para destinos importantes na Europa, África e América, a TAAG oferece excelente conectividade para quem deseja explorar o mundo. Além dos destinos já mencionados, a companhia angolana opera rotas sazonais para Havana e Porto, além de ampliar sua malha aérea por meio de acordos de codeshare. Essas parcerias permitem conexões para diversos destinos na América do Sul — como Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá e Punta Cana — e nas principais cidades e capitais europeias.

Tripulação que fala português

‌



Um dos diferenciais da TAAG é contar com uma tripulação e equipe de atendimento que falam português, garantindo uma experiência mais acolhedora e confortável para os passageiros brasileiros. Desde o embarque até o destino, a comunicação clara e eficiente faz toda a diferença no atendimento a bordo.

Sem necessidade de visto

‌



Viajar com a TAAG é mais conveniente, já que a companhia conecta Brasil e Angola, entre outros, a destinos onde os passageiros não precisam de visto, facilitando a viagem e economizando tempo. Isso torna a experiência mais prática e agradável para os passageiros que buscam agilidade na documentação.

Stopover em Luanda

A TAAG oferece aos passageiros a possibilidade de realizar um stopover em Luanda, permitindo uma pausa estratégica na capital angolana antes de seguir viagem. A iniciativa é uma excelente oportunidade para explorar um novo destino e tornar a experiência ainda mais rica e memorável.

Promoções e preços competitivos

A TAAG oferece promoções periódicas e tarifas competitivas, tornando as viagens internacionais mais acessíveis e atrativas para diferentes perfis de passageiros. Com flexibilidade nas opções de tarifa, a companhia garante que cada cliente encontre a alternativa mais adequada às suas necessidades. Os bilhetes podem ser adquiridos pelos canais de venda habituais: lojas físicas, call center, site oficial e agências de viagens parceiras. Além disso, a companhia oferece a possibilidade de parcelamento em até quatro vezes sem juros em todos os voos com origem no Brasil — condição válida exclusivamente para compras realizadas em agências de viagens. Atualmente, a TAAG opera quatro voos semanais entre São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) e Luanda, com partidas às segundas, quartas, sextas e domingos.

Novas aeronaves em sua frota

A TAAG deu mais um passo rumo à modernização de sua frota com a recente chegada do Boeing 787-9 Dreamliner, que passa a operar na rota entre São Paulo (GRU) e Luanda. São Paulo é o primeiro destino intercontinental atendido por este modelo, que oferece uma experiência de voo inovadora com mais conforto e espaço na cabine.

Com capacidade para 313 passageiros, incluindo a exclusiva classe Premium Economy, o Dreamliner combina conforto de última geração com alta eficiência no consumo de combustível — reforçando o compromisso da TAAG com a inovação e a sustentabilidade.

Além do 787, a companhia angolana incorporou, no início de 2024, sua segunda aeronave Airbus A220-300, batizada de “Longa”. Com capacidade para 137 passageiros e também reconhecida por sua eficiência de combustível, a nova aeronave será dedicada a rotas regionais intra-África, oferecendo mais conforto, menor emissão de poluentes e uma experiência de voo ainda mais qualificada.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.