Com obras de requalificação, NOA vai quase triplicar áreas de embarque do Aeroporto Internacional de Belém Investimentos da ordem de R$ 450 milhões da Norte da Amazônia Airports vão permitir modernização completa do principal terminal aéreo da região norte Luiz Fara Monteiro 12/02/2025 - 17h12

Aeroporto Internacional de Belém: nova fase para a mobilidade aérea do estado do Pará Divulgação NOA

O Aeroporto Internacional de Belém, importante porta de entrada para a Amazônia e o mais movimentado do norte do Brasil, está prestes a iniciar uma nova fase para a mobilidade aérea do estado do Pará. A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do empreendimento, está executando o projeto de modernização do terminal, que elevará a qualidade do atendimento, assegurando níveis de conforto e segurança à altura das expectativas da região. Essas melhorias preparam o empreendimento para receber com excelência a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Com investimentos de R$450 milhões, o Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) terá suas áreas de embarque aumentadas em 2,7 vezes, passando dos iniciais 1.593 m² para 4.303 m² ao final da reforma. As melhorias contemplam tanto o setor doméstico quanto o internacional, além do incremento em segurança e eficiência operacional.

No primeiro pavimento, a ampliação ocorrerá com a construção de dois novos mezaninos sobre o saguão principal. Dos iniciais 1.240 m², o espaço saltará para 3.380 m², possibilitando benefícios que vão desde o processo de inspeção de segurança até a espera pelo voo, com a disponibilidade de uma nova praça de alimentação e outras facilidades comerciais.

O embarque remoto, que dispunha de capacidade de atendimento reduzida, receberá um dos maiores aportes, expandindo sua área de 265 m² para 835 m², o que representa um ganho de 214%.

No saguão principal, a área pública será ampliada em cerca de 20% e completamente remodelada para otimizar o fluxo de passageiros. O local também receberá novos conjuntos de sanitários, mais modernos e acessíveis, que contarão com espaços para família, fraldários e áreas para amamentação.

Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a execução das obras representa uma nova fase para o modal aéreo no norte do país. “Sabemos o quanto essas melhorias são esperadas pela região e, por isso, desenvolvemos um projeto que trará avanços significativos em infraestrutura e qualidade no atendimento aos clientes. Essas intervenções são um passo essencial para a mobilidade no Pará, especialmente em um ano tão importante, com a realização da COP30”, destaca.

O conforto térmico, que recebeu melhorias já percebidas pelos frequentadores, terá seu sistema totalmente modernizado. A reforma prevê a utilização de novos equipamentos de alto rendimento e eficiência energética. Além do aprimoramento do sistema, serão implantados brises para filtrar a luz solar, reduzindo a carga térmica sem impedir a visão externa, alinhando o projeto às melhores práticas construtivas de eficiência ambiental, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Ao mesmo tempo em que representa um salto de qualidade no interior do empreendimento, o projeto também vai aperfeiçoar o fluxo de veículos e de pedestres na área externa do terminal, ampliando o espaço em cerca de 60%, o que vai garantir mais segurança, conforto e tranquilidade no acesso ao Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans).

Na visão de Migliorini, os investimentos serão essenciais para potencializar o desenvolvimento da região. “Ao oferecer uma infraestrutura moderna, segura e confortável, avançamos não apenas na experiência do passageiro, mas também tornamos o aeroporto mais qualificado para receber novos parceiros comerciais e atrair novos voos, colaborando de forma integrada para alavancar o turismo e a economia da região”, conclui.

Além de modernizar a infraestrutura e melhorar a experiência dos clientes, o projeto vai preservar a identidade histórica da edificação e incluir elementos que destacam a riqueza da Amazônia.

Outro ponto de destaque é a ampliação de 45% das áreas dedicadas às atividades comerciais. Essas intervenções vão viabilizar a oferta de novo mix de produtos e serviços, com marcas regionais e de renome nacional, além de espaços dedicados à implantação de salas VIP.

De acordo com Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, o objetivo é oferecer uma experiência cada vez mais completa aos clientes. “O incremento dos espaços comerciais não só possibilita mais opções de produtos e serviços, mas também fortalece nossa parceria com grandes marcas, criando a possibilidade de atrair novos players para o aeroporto. Além de proporcionar um ambiente mais confortável e acolhedor, estamos nos dedicando a criar um espaço repleto de conveniências para os clientes. Com nosso recorde histórico de movimentação, atingindo 4,1 milhões de passageiros, estamos otimistas quanto aos resultados dos próximos anos e trabalhamos para garantir que o atendimento esteja cada vez mais qualificado”, destaca.

Eficiência energética

O projeto da NOA também prioriza o uso sustentável de energia, com foco no futuro do planeta e na posição do Aeroporto Internacional de Belém como um importante vetor para discussões sobre mudanças climáticas. Para isso, a iluminação do empreendimento será totalmente substituída por luminárias LED de alto rendimento, que possuem capacidade de regulação nas áreas onde a iluminação natural é abundante.

Outra iniciativa já garantida pela NOA é que 100% das operações sejam abastecidas por fontes renováveis, com a migração para o Mercado Livre de Energia (ACL). Dessa forma, cerca de 812 mil kW/h por mês, o equivalente ao consumo mensal de 5.342 residências brasileiras, são adquiridos de fontes limpas, reduzindo os impactos ao meio ambiente.

Incremento da eficiência e da segurança operacional

Os investimentos da NOA também contemplam a ampliação da capacidade e da segurança das operações aéreas. O número de posições para estacionamento de aeronaves será ampliado com a construção de um novo pátio.

A concessionária ainda realizará a implantação de PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 20 e 24. O equipamento funciona como um auxílio visual de precisão que orienta o piloto a realizar a aproximação correta para pouso, permitindo operações mais precisas mesmo em condições de baixa visibilidade.

Outras melhorias envolvem a restauração dos pavimentos do pátio, de taxiways e da pista de pouso e decolagem (PPD), a reforma do balizamento noturno, revitalização da sinalização horizontal, além do restabelecimento e modernização do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 06.

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

