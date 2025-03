Como os técnicos sanitários estão caçando vírus nos principais aeroportos dos EUA Para identificar e impedir uma potencial pandemia, técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças procuram vírus, parasitas e bactérias em águas residuais de aviões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h05 ) twitter

Centro de Controle de Doenças dos EUA: monitoramento de surtos ao redor do mundo Gabriel Benevides

As lembranças da pandemia do Coronavírus estão frescas na memória de muita gente e ninguém deseja enfrentar um novo pesadelo tão cedo. Mas o risco não é impossível, e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) tenta se antecipar à eventuais surpresas desagradáveis. No ano passado, mais de 135 milhões de passageiros viajaram para os EUA, vindo de outros países. Para especialistas em doenças infecciosas, isso representa 135 milhões de chances de um surto começar. Para identificar e impedir a próxima pandemia potencial, ‘detetives de doenças’ do governo têm procurado discretamente patógenos virais (Vírus, bactérias e parasitas) em águas residuais de aviões. Especialistas estão preocupados que esses esforços possam não ser suficientes.

O Traveler Genomic Surveillance Program do CDC testa águas residuais de aviões, procurando patógenos que podem ter pegado carona com passageiros em voos internacionais de longa distância. Este programa opera com companhias aéreas participantes em quatro grandes aeroportos: Boston, San Francisco, John F. Kennedy de Nova York e Dulles da área de Washington, DC, informa reportagem da rede americana CBS.

A CBS News recebeu acesso exclusivo no local a este programa, que foi lançado em setembro de 2021 e desde então se expandiu, graças a uma doação do governo federal de US$ 120 milhões.

No tempo que leva para descarregar a bagagem despachada, os técnicos coletam uma amostra de águas residuais dos banheiros do avião. Um mensageiro envia essas amostras para um laboratório operado por contratantes privados na Ginkgo Bioworks em Boston. Os pesquisadores peneiram o material genético capturado em cada amostra de água, procurando por patógenos infecciosos.

“Precisamos encontrar aquela agulha no palheiro”, explicou Alex Plocik, diretor de Biosecurity Genomics da Ginkgo. “Em teoria, podemos olhar para quase tudo que seja uma potencial ameaça à biossegurança.”

Um dia, o sequenciamento metagenômico, uma técnica usada para analisar todo o material genético de uma amostra, poderá permitir que os pesquisadores detectem novos patógenos até então desconhecidos.

“Essas tecnologias estão melhorando o tempo todo, esse dia está chegando”, disse Plocik. No entanto, por enquanto, eles estão testando apenas sete vírus: Covid-19, influenza A e B, adenovírus, norovirus, RSV e mpox.

Em 48 horas, os testes de águas residuais podem alertar os cientistas se um passageiro está carregando um desses vírus.

O Ginkgo compartilha os resultados com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e eles são publicados em um painel público para manter cientistas ao redor do mundo informados. Os dados mais recentes publicados são de 17 de fevereiro. Nem o CDC nem a Casa Branca comentaram sobre o programa desde que o presidente Trump assumiu o cargo.

As rotas de voo são rastreadas, permitindo que o CDC veja de onde o vírus veio — informações que podem ser particularmente valiosas quando outros países relutam em compartilhar dados de saúde pública. Autoridades governamentais podem usar essa inteligência para moldar sua resposta de saúde pública, o que pode incluir monitoramento aprimorado, rastreamento de contato e administração de vacinas e medicamentos preventivos.

Mas uma dúzia de especialistas em saúde pública e segurança nacional consultados pela CBS News expressaram preocupação de que os EUA não estejam adequadamente preparados para outro surto significativo. Embora sejam encorajados por avanços tecnológicos como testes de águas residuais de aviões, alguns se preocupam que o programa atual seja muito limitado para detectar de forma confiável todos os patógenos que chegam. Atualmente, o programa de testes de águas residuais de aviões do CDC está em apenas quatro aeroportos, apesar do fato de que cerca de 333 aeroportos internacionais nos EUA recebem passageiros, de acordo com dados do Departamento de Transporte.

Em setembro passado, a CBS News sentou-se com o Dr. David Fitter, diretor de saúde migratória global do CDC, para discutir o programa e seu impacto. Quando perguntado se os EUA estão preparados para outra pandemia, ele fez uma pausa de mais de 10 segundos antes de responder. “Aprendemos muito com a COVID. Aprendemos que precisamos de detecção precoce. Aprendemos sobre sistemas de vigilância. Aprendemos sobre expandir a capacidade de testes para que possamos responder mais rápido. Continuamos aprendendo e acho que estamos preparados para seguir em frente”, disse Fitter.

O coronavírus chegou aos EUA em 15 de janeiro de 2020, quando um empresário americano de 35 anos desembarcou de um voo no estado de Washington após visitar Wuhan, na China. Sem saber que estava infectado, ele se tornou o primeiro caso confirmado de COVID-19 nos Estados Unidos. Autoridades de saúde pública não têm certeza se ele foi realmente o primeiro caso no país, já que nenhum teste foi realizado em passageiros ou águas residuais de aeronaves naquela época.

O programa de testes de águas residuais de aeronaves do CDC foi projetado para atuar como um radar para detectar doenças infecciosas que entram no país.

“A doença não conhece fronteiras geográficas”, explicou Fitter. “Nosso trabalho é impedir que a doença entre nos EUA, e acho que é aí que ela está nos ajudando: somos capazes de detectar cedo, responder mais rápido.”

O CDC está monitorando vários surtos ao redor do mundo — incluindo Marburg na Tanzânia, Ebola em Uganda e mpox na República Democrática do Congo — mas, desses, atualmente só tem capacidade para testar mpox em águas residuais de aeronaves.

Como prova de conceito, o programa de testes de águas residuais de aviões do CDC detectou com sucesso novas variantes da COVID três semanas antes de elas aparecerem nas águas residuais municipais e duas semanas antes de um aumento de casos em consultórios médicos. Este aviso prévio fornece às autoridades de saúde pública e aos provedores de assistência médica tempo de preparação.

“Um alerta precoce pode significar a diferença entre vidas e milhões de mortes”, disse o almirante Brett Giroir, o czar dos testes de COVID do presidente Trump no auge da pandemia em 2020 e agora conselheiro de doenças infecciosas do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

