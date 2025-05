Companhia dominicana Arajet lança nova rota para Orlando, Flórida Aérea expande sua rede de rotas nos EUA com novo serviço direto entre o Aeroporto Internacional de Punta Cana e o Aeroporto Internacional Orlando Sanford Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h44 ) twitter

Latinos poderão voar direto para a diversão Divulgação Arajet

A companhia aérea dominicana Arajet anunciou hoje a expansão de sua rede de rotas nos Estados Unidos com o lançamento de um novo serviço direto entre o Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) e o Aeroporto Internacional Orlando Sanford (SFB). Esta nova conexão reforça a presença de Arajet na Flórida, um estado chave para o turismo e para milhões de viajantes da diáspora latina.

Os voos começarão a partir de 26 de outubro de 2025, com tarifas promocionais a partir de USD$138 por viagem de SFB para PUJ e de USD$162 de PUJ para SFB. Essas tarifas já estão disponíveis em www.arajet.com usando o código promocional #HOLAORLANDO, que oferece até 30% de desconto sobre o preço base do bilhete (sem impostos ou taxas; oferta válida para uma pessoa por reserva).

“O lançamento do nosso serviço em Orlando representa um novo marco na estratégia de crescimento da Arajet na América do Norte”, disse Victor Pacheco Méndez, CEO e fundador da Arajet. “Orlando não é apenas um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, mas também o lar de uma vibrante comunidade latina. Com esta nova rota, continuamos cumprindo nossa missão de oferecer voos acessíveis, confortáveis e diretos entre a América Latina e os Estados Unidos.

”Desde a sua entrada no mercado americano com voos para Miami, a Arajet manteve uma rápida expansão. No próximo dia 4 de junho, a companhia aérea adicionará uma nova conexão direta entre o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) e Punta Cana (PUJ), permitindo que os viajantes latino-americanos escolham entre chegar diretamente a Punta Cana ou Santo Domingo.Os voos serão operados em modernos Boeing 737 MAX 8, reconhecidos por sua eficiência energética e conforto, consolidando a Arajet como uma das companhias aéreas com a frota mais jovem da América do Norte. O serviço do Aeroporto Internacional de Sanford — a segunda grande porta de entrada para Orlando — oferecerá uma alternativa conveniente e econômica com três frequências semanais: terças, sextas e domingos, abrindo o acesso a um dos destinos turísticos mais populares do mundo, com conexões confortáveis para a crescente rede de destinos de Arajet no Caribe e na América Latina.

Esta expansão é possível graças ao acordo de Céus Abertos entre a República Dominicana e os Estados Unidos, que permitiu à Arajet oferecer tarifas competitivas e ampliar seu alcance para um público mais amplo na região.

Com esta nova rota em Orlando, Arajet soma seis destinos nos EUA. EUA: Boston, Chicago, Miami, Nova York, San Juan e agora Orlando, reforçando seu compromisso de conectar a América Latina com a América do Norte de forma direta, econômica e sustentável.

As informações sobre valores de tarifas neste texto são de responsabilidade da Arajet.

Sobre Arajet

Arajet é a principal companhia aérea da República Dominicana. Reconhecida na Cúpula Mundial de Aviação como a Melhor Nova Companhia Aérea do Mundo em 2023. Iniciando operações em 2022, opera duas bases: o Aeroporto de Las Américas em Santo Domingo e o Aeroporto Internacional de Punta Cana, com uma nova frota de Boeing 737 MAX. A companhia aérea oferece viagens seguras e baratas de e para a República Dominicana e vários destinos na América do Norte, Central e do Sul e no Caribe.

