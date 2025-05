Especialista tira dúvidas sobre nova exigência de seguro viagem para a Argentina Medida do governo argentino passa a exigir seguro viagem com cobertura médica para a entrada de estrangeiros no país; saiba o que fazer Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/05/2025 - 10h44 (Atualizado em 24/05/2025 - 10h46 ) twitter

Buenos Aires: governo argentino passa a exigir seguro viagem BUE - Visit Buenos Aires

Desde a recente decisão do governo da Argentina, passou a ser obrigatório apresentar um seguro viagem com cobertura médica para ingressar no país. A nova exigência afeta diretamente os brasileiros, que estão entre os maiores grupos de turistas na Argentina, especialmente durante os períodos de alta temporada.

Diante da novidade, a Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners, que no Brasil atua como representante da Allianz Seguros, alerta os viajantes sobre a importância de contratar a proteção adequada antes de embarcar. “Mesmo com a viagem próxima, é possível contratar o seguro de forma rápida e descomplicada, inclusive de forma online ou com o auxílio do corretor de seguros”, afirma Gabriel Nascimento, gerente de Produto e Inovação da Allianz Travel.

Segundo o especialista, o seguro viagem não deve ser visto apenas como uma exigência legal, mas como uma garantia essencial diante de imprevistos que podem ocorrer em qualquer roteiro. “Mesmo em viagens curtas, eventos como intoxicação alimentar, extravio de bagagem ou acidentes podem gerar grandes transtornos e gastos inesperados”, alerta Gabriel.

O que observar na hora de contratar um seguro viagem?

‌



O executivo lembra que para a Argentina, ou qualquer outro destino, o ideal é escolher um plano que ofereça uma cobertura completa e alinhada com os riscos locais e o perfil do viajante. Entre os principais itens a considerar estão:

Despesas médicas e hospitalares

Atendimento odontológico

Cobertura para cancelamento ou interrupção da viagem

Repatriação médica ou funerária

Seguro por morte acidental e invalidez

Extravio de bagagem

Telemedicina com atendimento em português

Gabriel destaca ainda que o suporte de atendimento ao segurado em português e canais como WhatsApp fazem toda a diferença no momento de uma emergência. “É importante verificar se a central de atendimento funciona 24 horas e quais os canais disponíveis. Isso facilita muito em situações delicadas onde é necessária uma atenção maior.”

‌



Dicas práticas

O gerente da Allianz Travel lista abaixo algumas das principais dicas para quem está com uma viagem marcada e precisa contratar um seguro viagem:

‌



Consulte um corretor de confiança ou o site da seguradora: corretores têm experiência para indicar o plano mais adequado, mas é possível contratar diretamente online em poucos minutos. Informe o destino e o tempo de viagem: esses dados são essenciais para definir a cobertura ideal. A duração da viagem influencia diretamente o valor do seguro. Verifique se há cobertura para condições médicas pré-existentes: alguns planos oferecem esse benefício, o que é importante para quem faz uso contínuo de medicamentos ou tem histórico de saúde. Prefira seguradoras com atendimento 24h em português: isso facilita a comunicação em momentos de emergência, reduzindo o estresse. Fique atento ao valor da cobertura médica: para a América do Sul, planos com cobertura a partir de USD 30 mil já oferecem uma boa margem de segurança. Use os canais digitais: muitas seguradoras, como a Allianz Travel, oferecem atendimento via WhatsApp e aplicativos para facilitar o acionamento do seguro. Guarde todos os comprovantes: notas fiscais, receitas, laudos médicos e boletins de ocorrência são indispensáveis para solicitação de reembolso ou acionamento da cobertura.

Seguro para América do Sul x Europa: existe diferença?

Embora a função do seguro seja a mesma – proteger o viajante financeiramente e oferecer suporte em imprevistos –, os valores de cobertura costumam variar de acordo com o destino. Regiões como a Europa, por exemplo, exigem apólices com limites mínimos de cobertura definidos pelo Tratado de Schengen. Já para países da América do Sul que exigem o seguro, como a Argentina, não há um valor padrão definido, mas recomenda-se contratar planos com coberturas médicas compatíveis com os custos locais e tempo de permanência.

Mitos que ainda cercam o Seguro Viagem

Muitas pessoas ainda acreditam que o seguro é caro, desnecessário ou que apenas quem vai à Europa precisa contratá-lo. “Essas ideias são equivocadas”, afirma Gabriel. “Além de situações médicas, o seguro também cobre acidentes, extravio de bagagem, atrasos e até despesas jurídicas em alguns casos. Imprevistos podem acontecer em qualquer viagem.”

A Allianz Travel, por meio da Allianz Partners, atua com uma rede ampla de atendimento internacional e oferece suporte completo aos corretores de seguros e clientes, garantindo orientações claras e suporte desde a contratação até o uso da apólice. “Nossa missão é tornar a experiência do viajante mais segura e tranquila, e para isso, oferecemos um atendimento ágil e humanizado, com canais diversos para facilitar o contato”, finaliza Gabriel.

