Conheça o novo avião do piloto Max Verstappen, genro de Nelson Piquet

Dassault Falcon 8X @VerstappenJet via Gilles Brion

Se 2024 foi um ano especial para Max Verstappen com a conquista do quarto Campeonato Mundial de Pilotos e o anúncio da gravidez de sua namorada, Kelly Piquet, que espera seu primeiro filho, 2025 também começou de forma extraordinária para o piloto da Red Bull Racing-Honda.

Falcon 8X Dassault - foto ilustrativa

O belgo-holandês acaba de comprar um novo jatinho, digno de um tetracampeão: o novo Falcon 8X, avaliado em US$ 50 milhões (R$ 290 mil), com capacidade para transportar até 16 passageiros, podendo voar de Brasília a Moscou sem escalas.

Verstappen e a namorada Kelly Piquet: grávidos Perfil @MaxVerstappen1

O Falcon 8X, da fabricante Dassault Aviation, receberá um novo registro. Segundo informações, será PH-UTL, sendo UTL as iniciais de “Unleash The Lion” (Leão solto). O antigo avião de Verstappen provavelmente será vendido.

As entregas do 8X começaram em 2016. A aeronave apresenta uma extensão de fuselagem em relação ao modelo anterior e 500 milhas náuticas a mais de alcance do que o 7X (com oito passageiros e três tripulantes, a Mach 0,8).

Falcon 8X Dassault - foto ilustrativa

O alcance extra — cortesia de um tanque de combustível adicional na fuselagem central e uma asa mais leve e redesenhada, como informa o Business Jet traveller — permite que o 8X voe sem escalas também de Hong Kong a Londres, de Paris a Cingapura e de Pequim a Los Angeles.

A asa retrabalhada também mantém o 8X competitivo em pistas curtas; ele precisa de 6.000 pés para decolar totalmente carregado.

O gosto de Verstappen por veículos de luxo é conhecido. O tetracampeão mundial e Kelly Piquet foram vistos em janeiro último recebendo um iate de 33 metros de comprimento, encomendado há dois anos.

A embarcação foi apresentada no porto de Viareggio, na Itália, que Max também batizou de ‘Unleash The Lion’, com a marca tradicional do leão, assim como pintado em seu capacete.

Em recente entrevista ao jornal suíço Ver, o piloto da Red Bull foi questionado em relação aos rumores sobre seu futuro na Red Bull, incluindo a possibilidade de uma mudança para Mercedes em 2026.

“Estou feliz onde estou agora”, ele respondeu.

Quem duvida?

