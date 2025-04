Conheça três safáris em Angola para quem busca experiências exclusivas e tranquilas Os Parques Nacionais da Quiçama, Mavinga e Luengue-Luiana são ideais para quem busca este tipo de atração Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h05 ) twitter

Safári em Angola é uma ótima opção de passeio Divulgação TAAG

A África do Sul, tradicionalmente associada a safáris espetaculares, vê Angola se destacar como um destino emergente para os amantes da vida selvagem.

Com sua rica biodiversidade, paisagens deslumbrantes e áreas protegidas, o país oferece uma experiência única, longe das multidões, e com a autenticidade de um ambiente ainda preservado.

Sua grande variedade de ecossistemas – que inclui florestas tropicais, savanas e montanhas – cria um habitat ideal para diversas espécies de fauna, tornando a região um verdadeiro paraíso para os entusiastas do ecoturismo.

Nos últimos anos, Angola tem investido significativamente no desenvolvimento do turismo ecológico e de aventura, com os safáris ganhando destaque como uma das principais atrações.

‌



Ao contrário de outros destinos mais turísticos, o país oferece uma vivência mais íntima e exclusiva, permitindo aos visitantes explorar uma natureza exuberante sem o excesso de turistas.

Outro ponto que diferencia o país é que os safáris em Angola são realizados com guias que falam português, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva, acessível e de fácil compreensão para os brasileiros.

‌



Essa autenticidade é uma das grandes vantagens de Angola, ideal para quem busca vivenciar a África de forma mais genuína.

Entre os principais destinos para safáris, o Parque Nacional da Quiçama se destaca como uma das áreas de preservação mais importantes da África Central.

‌



Localizado a aproximadamente 70 km ao sul de Luanda, a capital, o parque abrange cerca de 3.600 km² e é um refúgio de biodiversidade. Durante os safáris, os turistas têm a oportunidade de observar animais selvagens em seu habitat natural, como elefantes, leões, antílopes, crocodilos, zebras, hipopótamos e diversas espécies de aves.

O parque também oferece atividades como caminhadas guiadas, permitindo aos visitantes uma imersão ainda maior na vida selvagem.

Outro destaque é o Parque Nacional de Mavinga, na região sudeste do país, na província do Cuando Cubango. Com uma área de cerca de 15.000 km², o parque faz parte de um conjunto de áreas protegidas que visa preservar ecossistemas de savana e floresta tropical.

Além de sua grande importância para a biodiversidade regional, o parque é um destino-chave para o ecoturismo, abrigando elefantes, leões, antílopes, crocodilos, hipopótamos e aves, entre outras espécies.

O governo angolano, em parceria com organizações internacionais, tem trabalhado na recuperação do parque, após os desafios impostos pela guerra civil, para promover a conservação e o turismo sustentável.

O Parque Nacional de Luengue-Luiana, também localizado na província do Cuando Cubango, é um dos maiores e mais remotos do país, ocupando cerca de 22.000 km².

Com uma vasta diversidade de fauna e flora, o parque é um destino imperdível para aqueles interessados na conservação e no ecoturismo. Os visitantes podem observar a mesma variedade de animais que habitam os outros parques, como elefantes, leões, antílopes, crocodilos, zebras e hipopótamos, além de uma incrível diversidade de aves.

O que diferencia um safári em Angola de outros destinos é a possibilidade de explorar áreas menos turísticas e mais isoladas, garantindo uma experiência íntima e exclusiva.

A infraestrutura local tem evoluído, com lodges e guias especializados que proporcionam uma verdadeira imersão na natureza, ao mesmo tempo em que promovem a preservação ambiental e o turismo sustentável.

Além disso, as rotas de safári em Angola oferecem a oportunidade de combinar a observação da vida selvagem com a exploração da cultura local e de paisagens deslumbrantes, como as praias desertas da Costa Atlântica e as imponentes montanhas do interior.

Assim, Angola se apresenta como um destino único, onde a vida selvagem, a conservação e o turismo sustentável se encontram em perfeita harmonia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como ir para Angola

A TAAG Linhas Aéreas de Angola, oferece conexões para oito cidades do continente africano a partir de Luanda. São elas: Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria). Além disso, a companhia também se conecta com 12 províncias de Angola e Lisboa, em Portugal.

Atualmente, os voos da companhia partem quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Luanda, capital de Angola, às quartas, sextas, sábados e domingos. Além disso, os passageiros têm a opção de conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pela isenção de visto para cidadãos brasileiros, que podem permanecer no país por até 90 dias.

