TAAG promove Angola como destino turístico para influenciadores da África, Europa e América do Sul Ação tem intuito de aumentar a visibilidade internacional de Angola, destacando suas potencialidades turísticas, belezas naturais, culturais e históricas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TAAG promove Angola Divulgação

A TAAG, em parceria com o Instituto de Fomento Turístico de Angola e a Agência de Viagens Olá Tours, promoveu Angola como um destino turístico de destaque, oferecendo uma experiência única a um grupo de influenciadores digitais provenientes da África do Sul, Nigéria, Brasil e Portugal.

Os influenciadores participaram de uma série de atividades, incluindo a cerimônia de recepção da nova aeronave Boeing 787 Dreamliner, e tiveram a oportunidade de explorar diversos pontos turísticos do país, nas províncias de Luanda (Museu de História Militar, Museu da Moeda, Museu da Escravatura, Praça do Artesanato), Icolo e Bengo (Cabo Ledo, Miradouro da Lua, Barra do Kwanza), Huíla (Cristo Rei, Fenda da Tundavala, Serra da Leba) e Namibe (Deserto do Namibe, dunas, cidade de Moçâmedes).

A ação teve como objetivo aumentar a visibilidade internacional de Angola, destacando as suas potencialidades turísticas, belezas naturais, culturais e históricas, além de fortalecer os laços com mercados estratégicos. Participaram desta jornada influenciadores de viagens e lifestyle, jornalistas do setor da Aviação e Turismo, bem como representantes de agências de viagens internacionais, como Amanda Antunes, Christian Roberto Pires, Vandora, Kim Oprah, Kay Yarms, Ama Qamata, Yolandi Tati e Rita Pereira.

‌



Com esta imersão pelo país, a TAAG pretende reforçar o posicionamento de Angola como um destino preferencial para o turismo, captar investimentos e incentivar o desenvolvimento da indústria local de viagens e turismo, gerando empregos e atraindo investimentos para o setor. Os influenciadores, com grande poder de alcance nas plataformas digitais, têm compartilhado as suas experiências com milhões de seguidores, criando um efeito multiplicador para atrair turistas interessados em explorar as belezas naturais e culturais de Angola.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.