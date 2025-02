Copiloto que morreu no acidente em Washington recebe homenagem póstuma como comandante honorário Sam Lilley estava noivo e se casaria no outono. O pai da comissária Danasia Elder se emocionou na despedida aos restos mortais da filha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 17h40 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sam Lilley, copiloto recebeu homenagem póstuma Arquivo pessoal

A PSA Airlines, operadora do voo 5342 da American Eagle, nomeou postumamente Sam Lilley comandante honorário. O primeiro oficial Lilley foi um dos quatro tripulantes da companhia aérea mortos a bordo do voo 5342 após sua queda em 29 de janeiro.

Ele começou o treinamento de voo em 2019 antes de se juntar à PSA, uma subsidiária regional integral do American Airlines Group. Lilley passou dois anos na transportadora antes do acidente.

De acordo com a Fox 5 Atlanta, ele estava noivo para se casar no final deste ano. Seu pai – Tim Lilley – atualmente pilota jatos particulares, e já pilotou helicópteros Black Hawk, o mesmo modelo que se chocou com o avião da PSA, que operava em nome da American Airlines no dia do acidente sobre o rio Potomac, em Washington.

“É com profundo respeito e profunda apreciação que a PSA Airlines concede postumamente o status de Comandante Honorário ao Primeiro Oficial Samuel Lilley”, disse a companhia aérea.

‌



A PSA acrescentou que Lilley “exemplificou os mais altos padrões de excelência em aviação”.

Pai e amigos de Danasia Elder se despedem dos restos mortais da comissária Reprodução redes sociais

Seu pai, Tim, anunciou planos para o memorial público de Sam. Isso vai acontecer no sábado, 15 de fevereiro, no campus Armstrong da Georgia Southern.

‌



“O título de Comandante Honorário reflete não apenas sua expertise técnica, mas também o profundo impacto que ele teve em nossa família aérea. Seu legado servirá para sempre como um farol de inspiração, nos lembrando da dedicação, habilidade e integridade que definem o melhor em nossa profissão”, disse a PSA Airlines em uma declaração.

No sábado, o corpo de Lilley retornou à Savannah, na Geórgia, onde o voo foi homenageado com uma tradicional saudação de canhão de água em sua chegada.

‌



Os outros três membros da tripulação do voo 5342 também foram homenageados pela companhia aérea, incluindo o comandante do voo, Jonathan Campos, o comissário Ian Epstein e a comissária de bordo Danasia Elder.

Danasia Elder estava entre as outras 67 pessoas que morreram na colisão entre o voo 5342 da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército em 29 de janeiro Arquivo pessoal

O Gabinete do Xerife do Condado de Mecklenburg escoltou os restos mortais de Elder para casa no sábado.

“Consideramos isso uma honra profissional e um privilégio pessoal”, disse o xerife Garry McFadden. “Este momento carrega um significado pessoal significativo para nossa agência de várias maneiras, e estamos honrados em apoiar a família da Sra. Elder enquanto eles navegam por esta perda de partir o coração.”

Ela deixa o marido e dois filhos, Cayden e Dallas, de acordo com um GoFundMe que arrecada dinheiro para sua família.

Todos os quatro membros da tripulação receberão o Prêmio Honorário do Presidente da PSA, disse a transportadora. Esta é a maior honraria que qualquer funcionário da companhia aérea pode receber.

“É uma honra indicada por pares e, com base na demonstração de apoio de toda a empresa aos nossos colegas perdidos, não podemos pensar em uma homenagem mais comovente ou sincera do que ter todos os 5.000 membros da equipe da PSA indicando nossos colegas falecidos”, declarou a companhia aérea.

As famílias da tripulação receberão certificados que refletem o prêmio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.