Danos e extravios de bagagem: saiba como proteger suas malas e evitar prejuízos em viagens Especialista explica como a proteção física e o rastreamento podem minimizar os transtornos para os passageiros Luiz Fara Monteiro 01/05/2025 - 02h10

Proteção física, o rastreamento também é fundamental para prevenir transtornos em casos de extravio Divulgação ProtecBag

Viajar é uma das experiências mais aguardadas por muitos brasileiros, mas imprevistos com bagagens, como danos e extravios, podem transformar o sonho em dor de cabeça. Por isso, especialistas recomendam medidas preventivas que ajudam a proteger os pertences e a manter o controle sobre a localização das malas durante todo o trajeto.

Segundo a ProtecBag, empresa especializada na segurança de bagagens em aeroportos, a primeira linha de defesa é a proteção física das malas. O envolvimento com plástico de alta resistência é uma das maneiras mais eficientes de evitar rasgos, aberturas acidentais,furtos e inserção de ilícitos tais como drogas, durante o transporte e a movimentação nas esteiras.

“O plástico da ProtecBag cria uma barreira adicional contra impactos e manipulações indevidas. Além de preservar a estrutura da mala, reduz significativamente o risco de danos e violações”, afirma Paulo Fabra, CEO da ProtecBag.

Mas além da proteção física, o rastreamento também é fundamental para prevenir transtornos em casos de extravio. A ExactBag, marca parceira do grupo ProtecBag, oferece soluções inteligentes que permitem localizar a bagagem em tempo real, registrando informações importantes como o número do voo, o aeroporto de destino e contatos de emergência. A Exactbag armazena os seus dados e as imagens da mala no aplicativo, de forma remota, sem exposição de seu contato. Assim que a bagagem for localizada em qualquer aeroporto do mundo, basta ler o QR code e a mala será levada ao encontro do proprietário

“Ter o registro da sua mala, com informações organizadas e acessíveis, faz toda a diferença em situações de extravio. As tags da ExactBag permitem que o passageiro tenha mais controle e segurança, agilizando o processo de recuperação caso algo inesperado aconteça”, complementa Paulo Fabra.

A recomendação é que os viajantes cheguem com antecedência ao aeroporto, confiram a identificação da bagagem e invistam em medidas de proteção que antecipem possíveis problemas. Afinal, o planejamento é essencial para garantir que a única preocupação durante a viagem seja aproveitar cada momento.

“É uma combinação de cuidados que pode salvar a viagem”, finaliza o executivo.

