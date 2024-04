Divisão Agro da Synerjet leva para a Agrishow uma aeronave Ipanema

Alto contraste

A+

A-

Synerjet: aeronave Ipanema na Agrishow (PR EGOM)

A Synerjet Corp vai apresentar ao mercado a nova divisão Agro durante a Agrishow, que acontece ao longo de toda esta semana, em Ribeirão Preto (SP). As milhares de pessoas que passarão pelo mais importante evento do setor terão a oportunidade de conhecer a estrutura criada pela Synerjet para atender o agronegócio.

“Queremos ser vistos como uma solução para o empresário do agro em todas as demandas de aviação, tanto na aquisição da aeronave, quanto na manutenção e nas necessidades de peças de reposição”, declara Mateus Dallacqua, novo diretor da divisão Agro da Synerjet, com larga experiência na indústria da aviação.

Quem visitar o estande da Synerjet da Agrishow vai poder conferir na prática o funcionamento da nova divisão Agro e conhecer uma aeronave Embraer Ipanema 203 exposta na área estática, além de produtos da Enercraft e da TowPower, duas das marcas representadas pela empresa.

O time da Synerjet, composto por dez profissionais, estará a postos para apresentar a capacidade da empresa em serviços nos hangares no Aeroporto Catarina, em São Paulo, e em Goianápolis, no Centro-Oeste; além de Medellín, na Colômbia, Assunção, no Paraguai, e com centros satélites na Argentina e no Chile. A empresa tem mais de US$ 1.2 milhão em estoque de peças aeronáuticas, inclusive operando um Depósito Especial no Catarina com peças consignadas por fabricantes estrangeiros.

Publicidade

Quem visitar a Agrishow ainda poderá obter informações sobre aeronaves usadas de diferentes capacidades, no intuito de adequar o veículo aéreo às necessidades específicas de cada operador do agronegócio.

Sobre a Synerjet:

Publicidade

A Synerjet é uma empresa de aviação que atua na venda, suporte técnico e pós-vendas de aeronaves na América Latina e Caribe. A companhia representa alguns dos mais importantes fabricantes de aviões e helicópteros. Distribuidora exclusiva da Pilatus Aircraft na América Latina, a Synerjet também distribui aeronaves da Cirrus e da Leonardo, em diversos países da região, sendo revendedora premium de aviônicos da Honeywell.