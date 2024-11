Embraer apresenta portfólio de soluções para aeronaves na Exposição Internacional Aeroespacial do Japão E-Jets E2 oferecem performance excepcional com menos emissões de ruído e de CO2. Demanda no Japão está focada no segmento de até 150 assentos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 17h11 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h11 ) twitter

Divulgação Embraer

A Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, apresentará seus modelos e soluções inovadoras do portfólio de Aviação Comercial e de Defesa na Exposição Internacional Aeroespacial do Japão, de 16 a 19 de outubro de 2024. A companhia exibirá sua renomada família E-Jets da Aviação Comercial, a plataforma multimissão C-390 Millennium e as soluções de mobilidade aérea de última geração da Eve Air Mobility, uma companhia independente fundada pela Embraer.

“Estamos honrados em participar desta edição da Exposição Internacional Aeroespacial do Japão”, afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “O Japão é um mercado importante para nós e conta com uma grande frota de E-Jets. Queremos contribuir ainda mais para o setor aeroespacial do país.”

A Embraer reconhece as necessidades do mercado aeroespacial japonês e oferece aeronaves que entregam valor excepcional ao país. Os jatos comerciais da Embraer têm demonstrado sua adequação ao mercado japonês desde o início de sua operação local, há 15 anos. São 47 E-Jets de primeira geração que conectam mais de 30 cidades no país por meio da Japan Airlines e da Fuji Dream Airlines. Nos últimos 12 meses, a disponibilidade média dos jatos da Embraer é de 99,83%, com utilização em até sete voos por dia e tempo médio de retorno de 30 minutos.

A Embraer projeta uma demanda robusta no Japão para aeronaves do segmento de até 150 assentos nos próximos 20 anos, impulsionada pela substituição de aeronaves mais antigas e pelo redimensionamento da frota de narrowbodies de maior porte.

‌



Recentemente, a Embraer apresentou melhorias significativas para sua família de aeronaves E175 e E-Jets E2:

‌



Experiência E175 aprimorada: O E175 incluirá atualizações de última geração presentes no E2, tais como compartimentos superiores maiores, iluminação ambiente diferenciada, novos assentos Recaro e conectividade via satélite, com as bandas Ku e Ka disponíveis até 2026. Além disso, as soluções de transferências de dados e o radar meteorológico serão atualizados para corresponder à capacidade do E2, possibilitando a transformação digital e a recuperação sem fio dos dados de voo. O radar meteorológico de última geração fornece detecção e alerta de turbulência, detecção preditiva de vento e varredura volumétrica 3D.

Melhorias da família E2: Os jatos da família E2 apresentam desempenho aprimorado no uso de combustível, alcance estendido, melhoria do tempo de asa do motor, e otimizações da cabine. O revolucionário Sistema E2 de Decolagem Aprimorada (E2TS, na sigla em inglês) será o primeiro do setor a otimizar a performance na decolagem, reduzindo a extensão de pista necessária facilitando a operação dos pilotos, além de resultar em mais carga útil e mais alcance em aeroportos com restrições operacionais significativas.

O compromisso da Embraer com o aprimoramento contínuo dos E-Jets assegura que a família de aeronaves continue na vanguarda da indústria, entregando performance excepcional, confiança e valor tanto para companhias aéreas quanto para os passageiros.

O C-390 Millennium, por sua vez, é uma plataforma de transporte tático militar multimissão que pode trazer benefícios ao setor de defesa e segurança japonês. O C-390 pode transportar até 26 toneladas de carga, com velocidade de 470 nós, sistemas de última geração e habilidade para operar em pistas não pavimentadas. Além disso, a aeronave é capaz de realizar uma ampla gama de missões, incluindo transporte de cargas, missões humanitárias, evacuação aeromédica, controle de desastres e reabastecimento aéreo. Globalmente, a frota atual do C-390 já acumulou mais de 14 mil horas de voo, com disponibilidade operacional de 93% e 99% de missões concluídas, demonstrando produtividade excepcional na categoria. O C-390 Millennium já foi selecionado por Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca, Hungria, Portugal e Brasil.

‌



A presença da Eve Air Mobility (NYSE: EVEX e EVEXW) também reflete o compromisso da Embraer com a entrega de soluções inovadoras para o futuro do espaço aéreo japonês. A companhia foi desenvolvida na Embraer-X, incubadora de inovação da companhia, e está contribuindo de forma ativa com o desenvolvimento de um ecossistema robusto de mobilidade aérea avançada (AAM, na sigla em inglês) no país. Como um membro do Comitê Público-Privado de Mobilidade Aérea Avançada do Japão, a Eve está trabalhando em regulações e políticas de mobilidade aérea avançada para o país de forma próxima ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria e ao Ministério de Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo locais.

Em 2023, foi anunciado que a companhia japonesa Nidec Corporation e a Embraer formarão uma joint venture para desenvolver Sistemas Elétricos de Propulsão para o setor aeroespacial. A Nidec Aerospace promove sinergia entre as duas companhias com excelência em engenharia em áreas complementares, com o objetivo de liderar uma nova era da mobilidade aérea. O primeiro cliente a utilizar o Sistema Elétrico de Propulsão será a Eve Air Mobility, que está desenvolvendo seu Veículo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical (eVTOL, na sigla em inglês).

A participação da Embraer na Exposição Aeroespacial do Japão destaca sua visão de longo prazo para o mercado japonês e sua dedicação para entregar soluções aeroespaciais inovadoras e sustentáveis que beneficiem o país e toda a região.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

