Embraer destaca forte presença no Paris Air Show apoiada no bom momento de vendas e resultados positivos E195-E2 e KC-390 Millennium estarão em exposição estática e se apresentarão em demonstração aérea Luiz Fara Monteiro 10/06/2025 - 16h13

Embraer: Paris Air Show Divulgação Embraer

A Embraer, uma das líderes globais na indústria aeroespacial, terá presença destacada no Paris Air Show, onde apresentará seu moderno portfólio de produtos para os mercados de aviação comercial, defesa, serviços e suporte e Mobilidade Aérea Urbana, impulsionada pelo forte ritmo de vendas em todos os negócios.

A feira bienal, que este ano acontece de 16 a 22 de junho, no aeroporto de Paris-Le Bourget, terá entre seus destaques na exposição estática o E195-E2, avião de corredor únido (narrowbody) mais eficiente e silencioso do mundo, o KC-390 Millennium, aeronave de transporte militar tático e reabastecedor multimissão, e o A-29 Super Tucano, aeronave de ataque leve e treinador avançado. O E195-E2 e o KC-390 também se apresentarão em demonstração aérea. A Embraer estará localizada no Chalé #300 e na Área de Produto #B8.

Durante o Paris Air Show, a Eve, a subsidiária da Embraer, também apresentará atualizações sobre o projeto da aeronave eVTOL e o desenvolvimento de seu abrangente portfólio de serviços e soluções de operações para o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana.

‌



“Estamos muito satisfeitos em participar novamente do Paris Air Show, já que Le Bourget tem sido a casa da Embraer há mais de 40 anos. Nossa sólida presença na Europa demonstra o nosso compromisso em desenvolver uma forte colaboração no continente e o Paris Air Show é o evento ideal para reforçar isso”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer. “Estamos prontos para contribuir ainda mais com nossos parceiros europeus no campo da aviação civil e das capacidades de defesa, assim como nas áreas de indústria, desenvolvimento tecnológico e inovação”.

As atividades da Embraer na Europa abrangem a produção de grandes partes de aeronaves, apoio a mais de 700 aeronaves atualmente em operação, parcerias com uma cadeia de suprimentos extremamente diversificada e inúmeras cooperações de desenvolvimento tecnológico que envolvem os setores público e privado, criando empregos de alto valor agregado e beneficiando a economia local em todo o continente, contribuindo assim para a soberania das nações europeias.

‌



Aeronaves Embraer no Paris Air Show:

- Visitas às aeronaves estarão programadas de terça a quinta-feira às 15h00

‌



- O E195-E2 e o KC-390 Millennium se apresentam em voo na segunda-feira, 16 de junho

Eventos para a imprensa confirmados no Chalé #300:

Segunda-feira, 16 de junho

12:30 – Assinatura do contrato com companhia aérea

Terça-feira, 17 de junho

11:15 – Coletiva de imprensa Defesa & Segurança - Anúncio de contrato

14:00 – Coletiva de Imprensa Embraer - Anúncio de contratos

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

