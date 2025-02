Embraer inicia produção do primeiro C-390 Millennium para a Áustria Aeronave multimissão de última geração vai aumentar a capacidade operacional da Força Aérea Austríaca Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/02/2025 - 16h57 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h57 ) twitter

C-390 Millennium: aeronave multimissão de última geração Divulgação

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, iniciou oficialmente a montagem estrutural do primeiro C-390 Millennium para a Áustria. Este importante passo foi dado durante uma cerimônia realizada nas instalações da Embraer em Gavião Peixoto, São Paulo, na presença de uma delegação composta por representantes do governo austríaco e da Embraer.

“Estamos entusiasmados com o início da produção da primeira aeronave para a Áustria e esperamos entregar esta unidade para a Força Aérea Austríaca em breve. O C-390 está estabelecendo novos padrões como uma aeronave de transporte aéreo verdadeiramente multimissão. Ele oferece uma combinação imbatível de tecnologia de ponta, confiabilidade e baixos custos operacionais, com desempenho inigualável”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Com capacidade de carga de 26 toneladas, velocidade de 470 nós e aviônicos de última geração, o C-390 é a melhor aeronave de sua categoria. Seus potentes motores, amplo compartimento de carga equipado com rampa traseira e trem de pouso robusto permitem realizar as missões mais exigentes em pistas não pavimentadas. Um verdadeiro ativo estratégico para seus usuários finais, o C-390 Millennium pode realizar uma ampla gama de missões militares e civis, como transporte de carga, pessoal e veículos, operações de manutenção da paz, operações especiais, apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e gerenciamento de desastres.

‌



Em sua configuração de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, a aeronave pode operar tanto como avião-tanque quanto como receptor, neste caso também recebendo combustível de outro KC-390 por meio de pods instalados sob as asas.

Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 16.300 horas de voo, com uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria.

‌



Além de Brasil, Portugal e Hungria, a Holanda anunciou sua escolha para o Millennium em 2022. Em 2023, a Áustria, a República Tcheca e a República da Coreia também escolheram o C-390, confirmando o sucesso dessa plataforma revolucionária. Em 2024, a Suécia, a Eslováquia e um cliente não revelado também optaram pelo C-390.

Sobre a Embraer

‌



Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

