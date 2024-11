Embraer investirá até US$ 70 milhões em novas instalações de MRO para jatos comerciais no Aeroporto Perot Field Alliance, no Texas O plano terá duas etapas, com início das operações em um hangar já existente e a construção de uma instalação de última geração em paralelo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/10/2024 - 16h07 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h07 ) twitter

Incentivos que criarão aproximadamente 250 novos empregos qualificados no Texas Debra Hale

A Embraer anunciou hoje um investimento para a expansão de sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A expansão irá apoiar a frota crescente de E-Jets no país, com a abertura de um novo centro de serviços próprio no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, no Texas.

Em parceria com a cidade de Fort Worth, o Condado de Denton e o Estado do Texas, a Embraer espera iniciar as operações no primeiro trimestre de 2025, em um hangar já existente. Um segundo hangar será construído posteriormente, com previsão de conclusão em 2027. Com as novas instalações, a Embraer prevê aumentar em 53% sua capacidade instalada para atender aos clientes de E-Jets nos Estados Unidos. Os investimentos da companhia chegarão a até US$ 70 milhões, com a expectativa de criar aproximadamente 250 novas vagas qualificadas para a aviação no estado do Texas.

“Estamos entusiasmados com a aprovação final para essa expansão tão importante para nossos negócios de MRO. A operação apoiará nosso investimento contínuo no mercado dos Estados Unidos”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte. “Somos parceiros de longa data do Estado do Texas e temos ótimas expectativas com o início do trabalho conjunto com a Hillwood no Aeroporto Alliance. Com a abertura desse novo centro de serviços, criaremos centenas de empregos altamente qualificados em um setor essencial para a indústria de aviação.”

O novo centro de serviços de Fort Worth será adicionado à rede global da Embraer, que inclui 80 centros de serviços autorizados e 12 centros de serviço próprios pelo mundo.

‌



“Estamos felizes em receber a Embraer, uma líder global em aviação, no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance e no norte do Texas”, disse Ross Perot Jr, Presidente e CEO da Hillwood. “As novas instalações trarão 250 vagas qualificadas para Fort Worth e para o norte do Texas, e irão fortalecer nosso papel regional como um centro de inovação aeroespacial. Além disso, iremos assegurar que a Embraer apoie efetivamente a expansão da sua frota de jatos comerciais nos Estados Unidos. Estamos orgulhosos em fazer parte desse novo e empolgante capítulo de crescimento.”

“Estamos satisfeitos com a escolha de Fort Worth e do Aeroporto Perot Field Alliance como local das novas instalações de aeronaves da Embraer”, afirma Robert Allen, Presidente e CEO da Fort Worth Economic Development Partnership. “Colaboramos e estivemos perto dos times da Hillwood e da Embraer durante todo o processo, e esse projeto é uma demonstração clara da solidez do setor aeroespacial e de defesa de Fort Worth. Estamos entusiasmados com as perspectivas de impacto do projeto tanto no crescimento da indústria como de nossa comunidade.”

‌



“Estamos satisfeitos em receber a Embraer em Fort Worth e no Aeroporto Perot Field Fort Worth Alliance”, disse Robert Sturns, Diretor de Desenvolvimento de Fort Worth. “A Embraer é uma das maiores fabricantes de aeronaves civis no mundo. As novas instalações da companhia e as 250 novas vagas representarão um apoio importante à nossa cidade e reforçarão as bases já bem estabelecidas no setor aeroespacial e de aviação de Fort Worth”.

“O projeto é parte do crescimento do setor de aviação no Condado de Denton, que contou com a contribuição da Hillwood, nossa parceira de longa data”, afirma Andy Eads, Juiz do Condado de Denton. “A expansão da Embraer em nossa região apoiará outras companhias de aviação no norte do Texas. Além disso, os moradores do Condado de Denton terão acesso a oportunidades de carreira bem remuneradas a partir do acordo.”

‌



“É uma grande satisfação ver uma companhia respeitada como a Embraer expandindo no Condado de Denton e agradecemos pela parceria contínua com Hillwood”, disse Dianne Edmondson, Comissária de Delegacia 4 do Condado de Denton.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.





