Embraer promove Aircraft Finance Summit em Tóquio para financiadores globais e regionais Evento destaca o potencial de mercado das aeronaves Embraer E2 e o crescente ecossistema de financiamento da aviação na região da Ásia-Pacífico Luiz Fara Monteiro 08/04/2025 - 02h10

Embraer: potencial de suas aeronaves – especialmente a família E2 – no crescente mercado da Ásia-Pacífico Divulgação

A Embraer promove nesta terça-feira (8), em Tóquio, o Embraer Aircraft Finance Summit, para que financiadores tenham a oportunidade de conhecer mais sobre seu portfólio de aeronaves – em crescente adoção pelas principais companhias aéreas de todo o mundo.

O evento em Tóquio é o primeiro do gênero promovido pela Embraer na região da Ásia-Pacífico, inspirado em uma bem-sucedida edição realizada em Nova York em 2024. A iniciativa demonstra o engajamento da empresa com a comunidade financeira global, destacando o potencial de suas aeronaves – especialmente a família E2 – no crescente mercado da Ásia-Pacífico.

“A edição japonesa do Embraer Aircraft Finance Summit trará um entendimento aprofundado sobre o potencial dos E-Jets e contribuirá para um cenário de financiamento mais favorável, beneficiando a economia da aviação de forma ampla no Japão e na região da Ásia-Pacífico”, diz o vice-presidente executivo Financeiro e Relações com Investidores da Embraer, Antonio Carlos Garcia.

‌



“O evento é uma extensão do nosso longo relacionamento com essa comunidade. Ele demonstrará com mais detalhes a capacidade de nossa plataforma, a relevante oportunidade de mercado que ela representa e o impacto positivo que já está trazendo para as companhias aéreas parceiras”, afirma o presidente e CEO da Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer.

A Aviação Comercial da Embraer e seus clientes têm se beneficiado do ecossistema financeiro da aviação japonesa há décadas. A família E2, por sua vez, tem ganhado tração significativa com companhias como KLM, Scoot, LOT e Virgin, que já adotaram essas aeronaves em função de sua eficiência operacional e seu apelo de mercado. A classificação como Grau de Investimento da Embraer por S&P, Fitch e Moody’s ressalta ainda mais a solidez financeira da empresa.

‌



O Aircraft Finance Summit é direcionado aos principais interessados no financiamento de companhias aéreas – bancos, empresas de leasing e outros membros da comunidade financeira. Os convidados vão assistir a apresentações sobre esse mercado com executivos da Embraer, além de conhecer a opinião de lessores, operadores e outras empresas do setor quanto a estratégias de companhias aéreas e experiências no financiamento de E-Jets.

