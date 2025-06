Embraer promove iniciativas de segurança em aviação agrícola e reforça presença no Bahia Farm Show Avião agrícola Ipanema 203, movido a etanol, estará presente durante o evento para promover a segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h22 ) twitter

Aeronave é a pioneira no uso do biocombustível Claudio Capucho via Embraer

A Embraer vai expor durante a 19ª edição da Bahia Farm Show, evento que acontece de 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), a aeronave pulverizadora líder em vendas no mercado de aviação agrícola no Brasil, o Ipanema 203. Com 20 anos de operação movida 100% a etanol, a aeronave alia tecnologia com robustez, alta produtividade com precisão e, ainda, baixo custo operacional.

“O Bahia Farm Show, uma das principais feiras agrícolas do Brasil, é uma ótima oportunidade para fortalecermos a presença da nossa aeronave numa região conhecida pelos diversos tipos de culturas, onde os produtores buscam as melhores soluções para alcançarem a máxima produtividade com o menor custo de produção”, afirma Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola da Embraer.

Com mais de 180 unidades comercializadas nos últimos três anos, o avião segue na preferência do produtor rural e oferece uma ampla gama de equipamentos que visam potencializar produtividade e precisão com sustentabilidade. Com eficiência equivalente a quatro grandes pulverizadores terrestres aplicando ao mesmo tempo, o Ipanema 203 movido a etanol pulveriza mais de 200 hectares por hora, entregando uma aplicação regular de altíssima qualidade, sem amassar o solo ou disseminar pragas por contato, gerando um resultado para o campo de até 15 sacas a mais por hectare.

Além de participar do Bahia Farm Show com o Ipanema 203, a Embraer também tem promovido a segurança operacional durante os eventos, com a realização de uma intensa agenda de iniciativas no campo tratando temas como inspeções preventivas, ambiente seguro, boas práticas para pilotos, mecânicos e operadores. Atualmente, 100% das turmas de formação de pilotos agrícolas do Brasil são impactadas por uma palestra do time de suporte ao cliente Ipanema, garantindo que a cultura da segurança seja compartilhada desde o início da vida profissional do piloto agrícola.

