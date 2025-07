Emirates anuncia voos diários entre Rio de Janeiro e Dubai a partir de outubro Serviços para Buenos Aires também passarão a ser diários, ampliando a conectividade entre Brasil e Argentina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h42 ) twitter

Aérea continuará oferecendo aos passageiros a opção da Primeira Classe Divulgação Emirates

A Emirates vai adicionar novas frequências aos seus voos que conectam Brasil, Argentina e Dubai a partir de 26 de outubro de 2025, totalizando sete voos semanais. A rota é operada por uma aeronave Boeing 777-300ER, com oito suítes de Primeira Classe, 42 assentos na Classe Executiva e 304 assentos espaçosos na Classe Econômica.

Os voos da rota são operados como EK247/248, e os novos serviços diários oferecerão aos passageiros mais opções e maior conectividade com o Oriente Médio, Ásia e outros destinos atendidos pela companhia aérea. Atualmente, a frequência entre Dubai e o Rio de Janeiro é de cinco voos semanais.

Segundo Stephane Perard, Diretor Regional da Emirates para a América Latina, o Brasil é um mercado estratégico para a companhia. “A expansão de nossas operações no Rio de Janeiro reflete nosso compromisso de longo prazo com o país. Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos passageiros mais opções ao planejarem suas viagens, com produtos e serviços de última geração, além de maior conectividade global”, afirmou.

“A ampliação da parceria com a Emirates fortalece a conectividade do RIOgaleão com os principais hubs internacionais, posicionando o aeroporto como uma porta de entrada estratégica para o Brasil. O aumento da operação para voos diários fortalece a conexão do Rio com o mundo, impulsionando a chegada de mais turistas e a geração de novos negócios para a cidade”, afirma Patrick Fehring, Diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

As passagens já podem ser reservadas no site emirates.com, no aplicativo Emirates, nas lojas da Emirates ou por meio de agências de viagens online e presenciais.

Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

