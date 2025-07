Táxi aéreo elétrico é testado com sucesso em Dubai Veículo promete viagens rápidas e sustentáveis com operação prevista para 2026 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 19h45 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h45 ) twitter

Sem trânsito! Primeiro táxi aéreo elétrico do mundo levanta voo em Dubai; veja imagens

O primeiro táxi aéreo elétrico do mundo concluiu seu voo inaugural em Dubai, marcando um avanço significativo no transporte urbano sustentável. Desenvolvido pela Job Aviation, o veículo pode alcançar velocidades de até 320 km/h, permitindo que trajetos que levariam 45 minutos de carro sejam realizados em apenas 12 minutos no ar.

Este táxi aéreo é movido por energia elétrica, garantindo zero emissões de poluentes e baixo nível de ruído. Com capacidade para percorrer até 160 km com uma única carga, ele decola e pousa verticalmente, semelhante a um helicóptero. Durante o teste realizado no deserto dos Emirados Árabes Unidos, autoridades locais puderam observar seu desempenho impressionante.

A empresa planeja implementar quatro vertipontos em locais estratégicos de Dubai para iniciar o serviço, que inicialmente será voltado para clientes dispostos a pagar um valor mais alto. No entanto, há planos para tornar o serviço acessível ao público geral após a aprovação regulatória e expansão da infraestrutura necessária para operações seguras em áreas urbanas.

