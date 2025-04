Emirates é eleita Melhor Companhia Aérea do Mundo pelo 12° ano consecutivo Empresa ainda foi reconhecida nas categorias ‘Melhor Primeira Classe’, ‘Melhor Classe Econômica Premium’ e ‘Melhor Lounge de Aeroporto no Oriente Médio’ pelo Business Traveller Middle East Awards 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/04/2025 - 18h24 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emirates: ‘Melhor Primeira Classe’, ‘Melhor Classe Econômica Premium’ e ‘Melhor Lounge de Aeroporto no Oriente Médio’ Divulgação

A Emirates conquistou quatro prêmios na prestigiada cerimônia Business Traveller Middle East (BTME) 2025, que aconteceu nesta segunda-feira (28), incluindo o de ‘Melhor Companhia Aérea Mundial’ pelo décimo segundo ano consecutivo.

A companhia aérea também levou para casa os prêmios de ‘Melhor Primeira Classe’, ‘Melhor Classe Econômica Premium’ e ‘Melhor Lounge de Aeroporto no Oriente Médio’, entregues aos representantes Adil Al Ghaith, Vice-Presidente Sênior de Operações Comerciais, e Dr. Nejib Ben Khedher, Vice-Presidente Sênior Divisional da Skywards. Os prêmios homenageiam a excelência em todo o ecossistema de viagens de negócios, sustentados por um processo transparente de votação pública para reconhecer o trabalho e as inovações de alto nível que ajudam a moldar o futuro da indústria de viagens.

As conquistas representam o investimento contínuo da companhia aérea para aprimorar o que já é uma experiência excepcional a bordo e em solo em todas as classes.

‌



Desde 2022, o programa de modernização de frotas da Emirates, que fará com que 219 aeronaves recebam uma renovação completa de ponta a ponta, ganhou impulso, e hoje, 51 aeronaves já foram totalmente modernizadas. A companhia aérea também recebeu seu primeiro A350, equipado com produtos de última geração e tecnologias mais recentes.

Aeronaves modernizadas e novos A350s continuam sendo implantados em novas cidades, oferecendo aos clientes mais oportunidades de desfrutar de uma experiência perfeita e consistente, seja viajando para ou através de Dubai. Até o final deste ano, a companhia aérea atenderá mais de 70 cidades em todo o mundo com Boeings 777s e Airbus A380s reformados, e novos A350s.

‌



A experiência de Primeira Classe da companhia aérea continua sendo o padrão ouro para viagens comerciais de luxo, e os clientes podem esperar o máximo em conforto com suítes privativas totalmente fechadas, caviar e champanhe Dom Pérignon ilimitados, pijamas luxuosos, produtos para a pele Byredo e produtos de banho sustentáveis Voya, bem como kits de amenidades Bulgari para se manterem revigorados durante voos de longa distância.

A Classe Econômica Premium da Emirates tem sido amplamente aclamada, já tendo ganhado vários prêmios em todo o mundo desde sua introdução em 2022. Juntamente com 219 Boeings 777s e A380s, 65 Emirates A350s apresentam a Classe Econômica Premium, tornando as viagens de luxo mais acessíveis a um público mais amplo. A Econômica Premium oferece uma experiência de viagem semelhante à Classe Executiva de muitas companhias aéreas, com assentos reclináveis espaçosos em couro, kits de amenidades de cortesia em voos selecionados e experiências culinárias premium, finalizadas com seu exclusivo vinho espumante - Chandon Vintage Brut 2017.

‌



Em solo, os três Lounges de Primeira Classe da companhia aérea no Aeroporto Internacional de Dubai oferecem de tudo, desde uma área de compras duty-free premium dedicada, refeições à la carte com uma infinidade de opções de menu, um spa Timeless com serviços de cortesia, uma adega que oferece uma oportunidade única de ver, degustar e comprar uma variedade de vinhos requintados, um bar de charutos e muito mais.

Construindo o Amor pela Marca

De acordo com a Brand Finance, o valor da marca Emirates dobrou para US$ 8,4 bilhões em 2024, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, à medida que as preferências dos viajantes continuam a evoluir para experiências mais premium. Os últimos rankings também a colocaram entre as cinco marcas de companhias aéreas mais valiosas do mundo, sendo a mais valiosa do Oriente Médio e a mais valiosa fora dos EUA.

O sólido posicionamento da companhia aérea está fundamentado em seu compromisso de oferecer os melhores produtos e serviços da categoria, tanto no ar quanto em solo, e em permanecer atenta às necessidades dos viajantes. A expansão da rede da companhia aérea em todos os continentes e as inspiradoras campanhas de patrocínio conhecidas por abordagens ousadas e distintas também chamaram a atenção e reforçaram o valor de sua marca no cenário global.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.