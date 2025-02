Emirates aprimora eficiência de aeronaves com solução digital de manutenção preditiva Companhia aérea vai usar recursos de dados em tempo real da plataforma Core X3 em suas aeronaves Airbus A380s e A350s Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h59 ) twitter

Como parte do seu compromisso com a excelência operacional e segurança por meio do gerenciamento estratégico de sua frota, a Emirates assinou um acordo com a Airbus para a implementação de uma solução avançada de manutenção preditiva. O acordo foi assinado por Ahmed Safa, chefe da Emirates Engineering, e Laurent Negre, vice-presidente de serviços ao cliente da África e Oriente Médio da Airbus.

A adoção da solução de ponta Skywise Fleet Performance+ (S.FP+) e da plataforma de análise Core X3 da Airbus deve melhorar ainda mais a confiabilidade da preparação das aeronaves e permitir a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados para as frotas comerciais Airbus A380 e A350 da Emirates. Com os recursos avançados da plataforma, as equipes da Emirates Engineering podem monitorar o desempenho e os dados da aeronave em tempo real, identificar possíveis problemas durante o voo e determinar quais ações de manutenção devem ser realizadas entre os voos.

“Como uma operação altamente eficiente e centrada no cliente, a Emirates sempre busca maneiras de utilizar tecnologias de ponta para melhorar a confiabilidade operacional e a pontualidade, minimizar o tempo não programado de aeronave parada e garantir que a nossa frota opere nos mais altos padrões, desta forma elevando a experiência do cliente”, explica Ahmed Safa, chefe de Engenharia da Emirates. “A adoção do Skywise Fleet Performance+ da Airbus é um passo à frente na manutenção da nossa frota de aeronaves Airbus, utilizando os avanços mais recentes e transformando as atividades tradicionais de manutenção em processos simplificados e precisos que otimizam o nosso tempo nos céus.”

“Estamos orgulhosos com o fortalecimento da nossa colaboração com a Emirates por meio da implementação do Skywise Fleet Performance+ e Core X3. Essas soluções vão melhorar o desempenho e a confiabilidade da frota, reduzir o tempo de aeronave parada e vão colaborar para a eficiência operacional da qual os passageiros também se beneficiarão”, diz Laurent Negre, vice-presidente de serviços ao cliente da África e Oriente Médio da Airbus.

O Skywise Fleet Performance Plus apresenta monitoramento automatizado pré-embarque de temperaturas da cabine, operações e sistemas principais com base em análises avançadas.

A plataforma também integra dados do Aircraft Condition Monitoring System (ACMS) para monitoramento crítico de aeronaves, apresenta diagnósticos preditivos com alertas e soluções em tempo real e fornece informações abrangentes de status. A integração da plataforma de análise Core X3 ajudará a Emirates Engineering a gerenciar grandes quantidades de dados, conectando diferentes sistemas para apresentar informações atualizadas de uma só fonte por uma interface de usuário aprimorada que pode ser usada intuitivamente por várias equipes.

A Emirates Engineering usa há muito tempo análises de aviação e informações operacionais para maximizar a disponibilidade da frota e melhorar a eficiência de custos e da rede. A companhia aérea está utilizando tecnologias digitais avançadas para acelerar melhorias nas operações de manutenção, além de manutenção preditiva e prognóstica de última geração. A implementação de inspeções de aeronaves assistidas por drones está em andamento. A Emirates Engineering também está explorando formas de usar a realidade virtual e aumentada em tarefas de manutenção.

Sobre a Emirates Engineering

A Emirates Engineering é uma das instalações de manutenção de aeronaves mais avançadas do mundo, com capacidade para realizar serviços na frota de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 da Emirates, que é a maior entre todas as companhias aéreas. A equipe gerencia e fornece todos os serviços de manutenção, engenharia, qualidade, planejamento e logística para a companhia aérea. A Emirates Engineering opera em uma instalação enorme de 400 mil metros quadrados no aeroporto internacional de Dubai, com 12 hangares que são as maiores estruturas abertas do Oriente Médio.

Em 2023, a companhia aérea anunciou o investimento de US$ 950 milhões para construir uma nova instalação de engenharia ultramoderna no Dubai World Central (DWC). Ocupando a área de 1 milhão de metros quadrados, o novo complexo de engenharia será o maior e mais avançado deste tipo operado por qualquer companhia aérea, reforçando a infraestrutura de aviação de classe mundial de Dubai. Construída especificamente para fornecer serviços à frota de aeronaves e atender aos requisitos operacionais da Emirates até a década de 2040, a instalação também será um centro de excelência para serviços de engenharia da aviação comercial no Oriente Médio, com sua capacidade adicional possivelmente oferecida a outras companhias aéreas.

