Emirates doa 12 mil máscaras para capacitação de profissionais que atendem pessoas com deficiência visual Doação foi inspirada por professora da Sight Scotland, em Edimburgo, que conectou a companhia aérea a uma rede de mais de 80 provedores de serviços em todo o Reino Unido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/02/2025 - 15h32 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h32 )

Picture by Lesley Martin January 28, 2025 Emirates donate sleep masks to The Royal Blind School, Edinburgh. © Lesley Martin 2025 Lesley Martin

Como parte do trabalho contínuo para se conectar com as comunidades, a Emirates doou mais de 12 mil máscaras para serviços sensoriais,centros de suporte à visão e escolas para cegos do Reino Unido. A doação foi inspirada por Tracy Pearce, professora da Sight Scotland localizada na Royal Blind School em Edimburgo, que conectou a Emirates a uma rede de mais de 80 provedores de serviços em todo o Reino Unido e explicou como as máscaras - também oferecidas aos passageiros que viajam de Primeira Classe com a companhia aérea - podem ser usadas no treinamento de professores.

Tracy e suas colegas trabalham com crianças com deficiência visual na Escócia, treinando professores e equipes de apoio para que ajudem jovens cegos ou com deficiência visual. Tracy escreveu com muita emoção sobre a escola e como eles usam as máscaras durante as atividades de treinamento para simular alguns efeitos da deficiência visual. O objetivo desses treinamentos é incentivar experiências desafiadoras, como a realização de atividades rotineiras sem usar a visão.

As equipes de relações públicas e de responsabilidade social corporativa da Emirates conseguiram encontrar as máscaras para atender à solicitação de Tracy e pediram a ela que se conectasse com sua rede de professores de todo o Reino Unido para que a Emirates pudesse ajudá-los também. Em poucos dias, a companhia aérea recebeu mensagens de mais de 80 professores que gostariam de usar as máscaras em treinamentos. Até novembro, 12.250 máscaras da Primeira Classe haviam sido distribuídas para escolas e centros, como Guide Dogs for the Blind Associations, centros de aprendizado e inclusão, provedores de serviços sensoriais, escolas para pessoas de baixa visão e serviços de habilitação.

‌



“Essas máscaras fornecem uma perspectiva inestimável da realidade de viver com deficiência visual. Elas são uma ferramenta importante em nossas sessões de treinamento, permitindo que os participantes vivenciem os desafios enfrentados pelas pessoas com perda de visão. Somos gratos à Emirates por sua generosa doação, que fará uma grande diferença na nossa capacidade de ensinar com empatia e competência”, diz Pearce.

Serviços inclusivos da Emirates para passageiros cegos e com baixa visão

‌



Como parte da missão de tornar as viagens mais inclusivas e acessíveis para todos, a Emirates também está trabalhando com o aplicativo Be My Eyes para pessoas cegas e com baixa visão, tornando-se a primeira companhia aérea do mundo a lançar o serviço. O aplicativo Be My Eyes fornece suporte em vídeo aos passageiros, criando experiências empáticas para os viajantes com deficiências. Todos podem baixar o aplicativo gratuitamente em seus smartphones e, ao selecionar Emirates na lista de perfis de empresas no aplicativo, podem contatar o atendimento da companhia para obter suporte por meio de uma videochamada ao vivo. O funcionário da Emirates vai então orientar o passageiro sobre qual direção seguir ou o que fazer em seguida. O aplicativo cresceu em popularidade e conta com 8 milhões de voluntários, que se tornam os olhos de pessoas cegas e com baixa visão.

A aeronave Airbus A350, a mais recente adquirida pela Emirates, oferece uma nova interface de usuário no sistema de entretenimento de bordo, o ice, para clientes com deficiência visual, com as melhores experiências, incluindo assistência de navegação por áudio, feedback de metadados de voz, suporte a movimento de toque e deslize da tela, além de apresentar uma grande seleção de conteúdo com audiodescrição (AD), incluindo filmes e séries de TV.

‌



Assistência para passageiros da Emirates com deficiência visual

Acessibilidade do website

A Emirates tem o compromisso de tornar suas experiências digitais acessíveis ao maior público possível e trabalha para melhorar constantemente a usabilidade geral do site Emirates.com, utilizando os critérios de sucesso do nível AA das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0.

Fazendo uma reserva

Se um passageiro precisar de orientação no aeroporto e assistência a bordo, a Emirates pode oferecer ajuda a quem entrar em contato com seu escritório local alguns dias antes da viagem.

No aeroporto

A Emirates introduziu quiosques de autoatendimento acessíveis nos aeroportos internacionais de Dubai (DXB), John F. Kennedy (JFK) e Los Angeles (LAX). Os quiosques foram criados para ajudar os passageiros com necessidades diversas, incluindo aqueles com deficiências visuais, auditivas e físicas, para garantir uma experiência de viagem mais inclusiva e descomplicada nos principais hubs internacionais.

Como parte dos novos serviços, a Emirates introduziu esquemas de tipografia, contraste e cores aprimoradas para melhorar a legibilidade e a usabilidade. Além disso, foi adotado um recurso que converte texto em áudio para auxiliar passageiros com limitações visuais, permitindo que eles naveguem no aplicativo com mais facilidade e independência nos quiosques de autoatendimento.

A Emirates também pode organizar um serviço de recepção e assistência do check-in ao portão de embarque ou da aeronave até o transporte externo em todos os aeroportos. Há anúncios sobre o embarque no aeroporto e os viajantes podem pedir informações aos funcionários da Emirates a qualquer momento.

A bordo

A Emirates pode fornecer as instruções de segurança do voo individualmente aos passageiros. Neste caso, a tripulação de cabine da Emirates vai explicar os procedimentos de segurança, locais de saída e como eles podem ajudar, e podem ler as opções do menu e explicar a posição dos itens na frente do cliente.

Entretenimento a bordo

Muitos filmes e programas de TV do sistema de entretenimento a bordo da Emirates, o ice, têm audiodescrição para explicar o que está acontecendo na cena. Antes do voo, os clientes podem verificar com antecedência quais filmes e programas de TV possuem audiodescrição e estão disponíveis, acessando a seção ice no Emirates.com .

Viajando com um cão-guia

A bordo dos voos da Emirates, cães-guia ou cães de serviço podem voar com o passageiro gratuitamente e, em certas rotas, eles podem viajar na cabine. Todos que precisam informar a Emirates pelo menos 48 horas antes do voo para que sejam tomadas as medidas necessárias.

