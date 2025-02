Emirates Skywards e programa de fidelidade da Accor expandem parceria com mais recompensas para associados Agora é possível converter pontos entre os dois programas de fidelidade, além de contar com novas oportunidades de resgate para associados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/02/2025 - 19h15 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h15 ) twitter

Emirates Skywards e ALL : expansão de parceria Divulgação Emirates

Emirates Skywards, o premiado programa de fidelidade da Emirates e flydubai, e o ALL, programa de fidelidade e plataforma de reservas da Accor, expandiram sua oferta de benefícios aos membros, por meio de conversões de milhas entre os dois programas. Esse recurso permite que os associados maximizem suas recompensas e aproveitem experiências de estilo de vida e viagens incomparáveis.

Com a nova colaboração, os associados da Emirates que também são associados do ALL podem converter suas milhas Skywards em pontos de recompensa ALL, aproveitando experiências extraordinárias na extensa rede da Accor que conta com mais de 5.600 hotéis em mais de 45 marcas e 5 mil oportunidades Limitless Experiences.

Para cada 4 mil milhas Skywards, os associados vão receber 1 mil pontos de recompensa na plataforma, que podem ser resgatados em estadias, experiências gastronômicas excepcionais ou oportunidades Limitless Experiences exclusivas disponíveis no ALL.com.

Os associados do ALL também podem converter seus pontos em milhas Skywards da seguinte forma: 4 mil pontos equivalem a 2 mil milhas Skywards. As milhas podem ser resgatadas em uma grande variedade de recompensas, incluindo passagens aéreas da Emirates e de companhias aéreas parceiras, upgrades de voos, vales-presente, estadias em hotéis, ingressos para eventos esportivos e culturais, passeios e experiências que o dinheiro não pode comprar.

“Na Emirates Skywards, estamos constantemente explorando novas maneiras de ajudar nossos associados a maximizar o valor de cada milha Skywards acumulada e resgatada. E nossa parceria aprimorada com o programa de fidelidade ALL da Accor vai oferecer exatamente isso”, comenta Dr. Nejib Ben Khedher, vice-presidente sênior da divisão Emirates Skywards.

“Os associados do Emirates Skywards agora podem converter milhas em pontos ALL e aproveitar estadias excepcionais em hotéis de mais de 45 marcas Accor em todo o mundo, além de outras experiências. Os associados do programa de fidelidade ALL também podem converter seus pontos em milhas Skywards e aproveitar os benefícios fantásticos pelos quais o Emirates Skywards é conhecido, incluindo voos para mais de 140 destinos na extensa rede da companhia. Estamos felizes com a expansão da nossa parceria e o trabalho que realizamos juntos para oferecer aos nossos associados as experiências de viagem mais gratificantes no ar e em terra”, finaliza.

“Estamos animados com a expansão da nossa parceria com a Emirates Skywards, que representa um marco em nosso compromisso de enriquecer nosso programa com parceiros líderes do setor. Nossos associados podem acumular e resgatar facilmente seus pontos e milhas, aproveitando uma variedade de oportunidades atraentes em novos destinos onde a Emirates opera. Tanto o Emirates Skywards quanto o ALL colocaram as experiências de seus associados como prioridade em suas propostas de valor e compartilham a mesma paixão por viagens. Esta parceria levará a participação em programas de fidelidade a um nível ainda maior”, complementa Mehdi Hemici, diretor de fidelidade e e-commerce da Accor.

De destinos icônicos como Dubai, Paris e Maldivas a pontos turísticos como Riad e Bali, os associados agora podem combinar perfeitamente estadias em hotéis excepcionais com viagens aéreas de classe mundial, garantindo experiências inesquecíveis em cada etapa da viagem.

Com a expansão desta parceria, o ALL e o Emirates Skywards estão oferecendo aos associados flexibilidade, valor e recompensas exclusivas incomparáveis.

Sobre o programa Emirates Skywards

O Emirates Skywards tem mais de 34 milhões de associados no mundo todo. O programa de fidelidade oferece quatro níveis de associação: Blue, Silver, Gold e Platinum, cada um com privilégios exclusivos. Os associados podem acumular milhas Skywards com parceiros que incluem companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos, além de serviços financeiros, de lazer e estilo de vida. As milhas podem ser usadas em uma ampla variedade de recompensas, incluindo passagens aéreas da Emirates e de companhias aéreas parceiras, upgrades de voos, estadias em hotéis, vales-presente, ingressos para eventos esportivos e culturais, passeios e experiências que o dinheiro não pode comprar.

Sobre o programa ALL

O ALL é uma plataforma de reservas e programa de fidelidade que carrega a mensagem da Accor durante e além da estadia no hotel. Por meio do site e aplicativo ALL.com, os clientes têm acesso a uma variedade incomparável de estadias de mais de 45 marcas Accor em 110 países, sempre com o melhor preço. O programa de fidelidade ALL garante aos associados o acesso a uma série de recompensas, serviços e experiências da Accor e de mais de 100 parceiros renomados. O ALL oferece eventos diariamente aos seus associados, permitindo que vivam suas paixões com mais de 5 mil atrações no mundo todo a cada ano, incluindo atividades locais, cursos com master chefs, grandes torneios esportivos e os shows mais aguardados. A plataforma é o programa de fidelidade preferido dos viajantes.

Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

