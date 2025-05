Filme “Ainda Estou Aqui” chega aos voos da Emirates Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro deste ano será exibido em voos da companhia saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino a Dubai Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 17h11 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Ainda Estou Aqui” entra no catálogo da Emirates Divulgação Emirates

A partir de junho, os passageiros que embarcarem nos voos da Emirates saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro com destino a Dubai terão a oportunidade de assistir ao aclamado filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro deste ano.

Dirigido por Walter Salles e estrelado por grandes nomes do cinema nacional, como Fernanda Torres e Selton Mello, o filme narra a emocionante história de Eunice Paiva e sua luta pela verdade após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura no Brasil. “Ainda Estou Aqui” conquistou a crítica nacional e internacional e emocionou o público abordando de forma sensível os desafios de uma esposa e mãe que levou décadas para conseguir fechar um capítulo doloroso de sua história. O longa estará disponível no ice, o sistema de entretenimento a bordo da Emirates, reconhecido mundialmente por sua qualidade e variedade.

O sistema ice oferece uma seleção com mais de 6.500 canais, incluindo filmes, séries, programas de TV, além de playlists e podcasts em parceria com o Spotify. Com uma interface intuitiva e opções em diversos idiomas, o ice garante uma experiência de entretenimento completa para os passageiros, permitindo que eles desfrutem de conteúdos globais e locais durante o voo.

‌



Com a inclusão de “Ainda Estou Aqui” em seu catálogo, a Emirates reforça o compromisso em oferecer conteúdo de qualidade, promovendo o cinema brasileiro para um público global. O ice foi recentemente reconhecido com o prêmio de Melhor Entretenimento de Bordo global no Airline Ratings 2024 Airline Excellence Awards e como Melhor Entretenimento e conectividade a bordo do Oriente Médio no 2024 Pax International Magazine Awards, reforçando sua posição como referência em entretenimento a bordo.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.