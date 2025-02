Flapper busca aporte para ampliar operações na aviação executiva Iniciativa por captação foi aberta junto à plataforma de investimentos para expansão na gestão de aeronaves e propriedade compartilhada Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/02/2025 - 18h15 (Atualizado em 05/02/2025 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa busca aporte para ampliar operações Divulgação

A Flapper, empresa no mercado de aviação privada sob demanda na América Latina, anuncia a abertura de sua rodada de captação de R$6 milhões na EqSeed, plataforma líder de investimentos em startups do país. Com o objetivo de expandir operações na região e lançar novos serviços, a rodada representa uma oportunidade para investidores que desejam diversificar seu portfólio em um setor de alto crescimento.

A história e o propósito do negócio

Desde sua fundação em 2016, a Flapper opera no mercado de aviação privada com soluções tecnológicas e economia compartilhada, tendo transportado mais de 30.000 clientes no Brasil e no exterior. A empresa conecta clientes a uma frota de mais de 2.600 aeronaves certificadas de táxi aéreo e é a única no Hemisfério Sul certificada pela ARGUS Safety, garantindo os mais altos padrões de segurança na aviação executiva. Após crescer no mercado de táxi aéreo, a Flapper está agora lançando um programa inovador de propriedade compartilhada, com o objetivo de reduzir os custos de compra e administração de aeronaves privadas.

“A aviação privada está passando por uma grande transformação e a Flapper está na linha de frente desse movimento. O que costumava ser visto como o setor mais conservador do mundo agora está aberto à disrupção. Equipados com tecnologia própria, massa crítica de clientes e acesso a linhas de financiamento eficientes, queremos construir a próxima NetJets do Brasil, utilizando a EqSeed como catalisadora desse processo”, complementa Paul Malicki, CEO da Flapper.

‌



O modelo de negócios da Flapper combina eficiência operacional e acessibilidade, promovendo soluções sustentáveis como o programa SAF (Sustainable Aviation Fuel), que neutraliza emissões de carbono. Além disso, a empresa está na vanguarda da aviação elétrica, com seis cartas de intenção assinadas para aeronaves elétricas e a hidrogênio e um histórico de operações bem-sucedidas em parceria com a Eve Mobility, spin-off da Embraer. A propriedade fracionada e táxi aéreo são os dois segmentos de crescimento mais rápido da aviação executiva.

O” fracional” registrou um crescimento anual de 11% em 2024, 61% acima dos níveis de 2019, de acordo com a plataforma de análise de voos, WingX. O mercado doméstico no Brasil é amplamente subutilizado. Das quase de 10.500 aeronaves de aviação geral no país, apenas 39 são certificadas para compartilhamento (RBAC 91K), com cinco empresas autorizadas pela ANAC. Um grande mercado informal e não digitalizado constitui o principal alvo da solução da Flapper.

‌



Resultados Recentes

Em 2024, a Flapper apresentou um faturamento de 49 milhões de reais em 2024, crescimento de 30% em relação ao ano anterior e EBITDA positivo. Resultados financeiros positivos podem ser atribuídos à crescente participação de clientes B2B, que agora respondem por mais de 50% das receitas, e ao fechamento de operações em mercados não lucrativos, resultando em redução de custos. Ao longo do ano, a empresa realizou voos para mais de 280 aeroportos, com ticket médio de mais de R$ 70.000 em seus voos fretados. Mais de 64% de todos os clientes eram recorrentes.

‌



Oportunidade e Diferencial de Mercado

O mercado global de táxi aéreo é uma oportunidade de mais de US$ 20 bilhões, com mercados como EUA, Brasil e México liderando o ranking. No Brasil, o setor é avaliado em R$9,8 bilhões, com potencial de expansão de até 2,5 vezes no longo prazo. Cerca de 180 aeroportos estão conectados pela aviação comercial, enquanto o país possui 3.111 aeródromos privados, de acordo com ANAC. Além disso, o mercado de aviação privada apresenta características de alta fragmentação, com uma média global de apenas 2,3 aeronaves por operador. Essa lacuna reflete uma demanda reprimida que a Flapper busca atender, conectando destinos de forma eficiente e acessível.

Na Europa, o mercado é estimado em US$ 2,5 bilhões, com políticas de céus abertos (Open Sky) favorecendo o modelo de marketplace. Os EUA, por sua parte, são líderes globais absolutos no mercado de táxi aéreo com 11.477 aeronaves certificadas para operações comerciais e um mercado de mais de $10 bilhões.

No entanto, é a frota fracionada que lidera o ranking do número de operações de jatos particulares nos EUA, com quase 550.000 operações anuais em 2024, de acordo com a WingX (403.500 para táxi aéreo). O mercado maduro e fragmentado dos EUA constitui um alvo para o modelo “asset light” de fretamentos sob-demanda da Flapper. O Brasil, que atualmente fica para trás em soluções de propriedade fracionada, é onde a Flapper lança seu programa inovador de gestão de aeronaves, baseado inicialmente na frota Hawker 400XP.

O aplicativo móvel, o sistema de cotação próprio e o marketplace de fretamentos da Flapper são considerados um dos mais avançados do mundo. Os principais concorrentes incluem brokers de fretamento tradicionais, como Air Charter Service e Air Partner. Concorrentes diretos, incluindo provedores digitais PrivateFly e JetSmarter, foram recentemente adquiridos e absorvidos por holdings locais maiores.

Parcerias Estratégicas no Setor Financeiro

Atualmente, a Flapper conta com parcerias exclusivas para ampliar seu alcance e oferecer benefícios exclusivos. Entre as principais estão o Banco Safra, cujo oferta é focada em clientes com mais de US$ 5 milhões em patrimônio e oferece serviços de gestão de aeronaves, e o Itaú, maior banco do Brasil, com foco em portadores de cartões VISA Infinite, que contam com descontos em voos fretados da Flapper. Uma gama de gestoras de capital, incluindo EQI e Troon, complementam a rede de parceiros da Flapper. Os dois primeiros jatos importados em dezembro de 2024 foram financiados por um importante family office e serão fracionados com base em um acordo de revenue share.

“A Flapper é a empresa com o maior faturamento do nosso setor. Além disso, é um caso claro de como a inovação pode transformar indústrias tradicionais. Combinando tecnologia, eficiência operacional e um olhar estratégico para sustentabilidade, ela está não apenas liderando a aviação privada na América Latina, mas também redefinindo o futuro da mobilidade aérea. Esta rodada de investimento não é apenas uma oportunidade para participar de um mercado em expansão, mas para estar ao lado de uma empresa que une resultados consistentes e visão de longo prazo”, afirma Igor Monteiro, CEO da EqSeed.

Planos para o Futuro

Os recursos captados nesta rodada serão destinados à expansão internacional e lançamento de operações próprias de táxi aéreo:

Expansão horizontal: ampliação das operações internacionais com foco na Europa, EUA e Oriente Médio, mantendo o modelo asset light de marketplace de fretamentos aéreos;

Expansão vertical: com gestão de aeronaves e propriedade compartilhada através do certificado próprio do operador aéreo.

Também serão usados para o lançamento do Flapper 3.0, um sistema aprimorado com tecnologia de ponta e melhor usabilidade do aplicativo entre os sistemas de fretamentos sob demanda.

Histórico de Investimentos

Desde 2016, a Flapper atraiu investimentos de diversos players. Na fase inicial, os fundadores captaram R$0,8 milhão. Em 2017, ACE e Confrapar investiram R$3 milhões. Entre 2019 e 2020, a empresa captou R$10 milhões na Série A e, em 2022, realizou uma extensão dessa rodada, levantando mais R$5 milhões.

Investidores podem acessar a plataforma da EqSeed para mais informações sobre a rodada, incluindo detalhes financeiros, projeções de crescimento e depoimentos da equipe.

Sobre a EqSeed

Fundada em 2015 por Greg Kelly e Brian Begnoche, a EqSeed é a principal plataforma de investimentos em startups via equity crowdfunding no Brasil, conectando investidores a empresas privadas em expansão de forma totalmente online e segura. Com sede no Rio de Janeiro, a empresa viabiliza a compra de participação societária em negócios promissores com valores acessíveis.

Desde julho de 2024, Igor Monteiro, antes CIO, assumiu o cargo de CEO, enquanto Greg Kelly passou a atuar como Executive Chairman, focando em estratégias e regulamentações. Pioneira no setor, a EqSeed foi a primeira plataforma brasileira parceira do Itaú, colaborou na tokenização da B3 e mantém parceria com a InvestSmart, principal assessoria da XP.

A plataforma já movimentou mais de R$ 80 milhões em rodadas de investimento e pretende ultrapassar R$100 milhões até o fim de 2025. Com um rigoroso processo de seleção, em que menos de 1% das empresas são aprovadas, a EqSeed oferece aos investidores acesso a startups com alto potencial de crescimento, garantindo transparência e segurança em todas as operações, em conformidade com a CVM.

Sobre a Flapper

Fundada em 2016, a Flapper é a maior plataforma de aviação privada sob demanda da América Latina, conectando clientes a uma frota de mais de 2.600 aeronaves certificadas. A empresa é pioneira no setor, sendo a única no Hemisfério Sul certificada pela ARGUS Safety, o que garante os mais altos padrões de segurança e eficiência operacional.

Com uma proposta de democratizar o acesso à aviação privada, a Flapper oferece serviços inovadores, incluindo voos fretados, rotas compartilhadas e um marketplace para compra e venda de aeronaves. Por meio de iniciativas sustentáveis, como o uso de combustíveis de aviação sustentável (SAF) e a integração de aeronaves elétricas, a empresa está redefinindo a mobilidade aérea na região.

Com operações em mercados estratégicos como Brasil, México e Europa, a Flapper se destaca por sua interface amigável, otimização de custos e parcerias exclusivas com grandes players do mercado financeiro, como Itaú e Banco Safra. Em 2024, a empresa apresentou um crescimento significativo, consolidando sua posição como líder na aviação executiva na América Latina.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.