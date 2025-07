Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025: 3 mil atletas vão correr na pista do Aeroporto de Brasília Evento com provas de 7 km, 14 km e 21 km, promete uma experiência única sob o pôr do sol do Cerrado na pista de pousos e decolagens do terminal brasiliense Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2025 - 13h33 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h33 ) twitter

Flying Run CAIXA Sunset no Aeroporto de Brasília Divulgação Inframerica

Superação, emoção e diversão com lotação completa. A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 acontece neste sábado (2), no Aeroporto de Brasília. Ao todo, 3 mil atletas participam das provas de 7 km, 14 km e 21 km, com percursos 100% realizados na pista de pousos e decolagens do terminal brasiliense. As corridas serão ao entardecer, sob o pôr do sol do Cerrado.

Esta será a 4ª edição da corrida no aeroporto da capital federal. O evento se consolida desde 2019 como um dos mais aguardados do calendário esportivo do Distrito Federal. O sucesso da edição passada se repete: a Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 terá 3 mil atletas, o número máximo de participantes alcançado em função do limite técnico e da alta procura.

A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 promete uma experiência inesquecível aos corredores, mas também a familiares e amigos que forem assistir a competição. A partir das 16h, a arena temática será aberta aos participantes com diversas atrações. O local contará com ativações de parceiros, espaços instagramáveis, aeronaves expostas e uma apresentação aérea especial.

Às 16h45 será dada a largada. Para garantir a segurança e visibilidade, o uso de lanterna, inclusa no kit-atleta, é obrigatório. Ao final, todos os corredores que cruzarem a linha de chegada recebem medalhas, e os seis primeiros colocados feminino e masculino subirão ao palco para receberam troféu.

A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 conta com estacionamento gratuito limitado no local da corrida, mas atletas também poderão utilizar gratuitamente as vagas disponíveis no estacionamento do Bolsão B do Aeroporto de Brasília, das 15h às 23h59.

A partir das 18h, uma das grandes atrações da Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 é a Flying Party, um evento de encerramento da corrida que vai acontecer na Praça Pick Up, um complexo de mobilidade com lanchonetes e restaurantes, em frente ao terminal aéreo. A festa contará com muita animação no pós-prova dos corredores, com DJ, show com a Banda KaipraK a partir das 19h30, e descontos nas lojas como Chicago Prime, Living HNK, Pizzaria Dom Bosco, My Mini Market, Biomundo, AeroBSB Store + Verdurão, entre outros. O estacionamento do Bolsão B do aeroporto seguirá gratuito para os atletas até 23h59.

“A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 é uma experiência única no Brasil. Correr na pista de pouso e decolagem de um aeroporto, ao pôr do sol, transforma a prova em algo realmente inesquecível. Mas este é um evento que vai muito além da corrida. Começa com uma entrega de kits cheia de ativações e culmina com a Flying Party, uma celebração animada para todos os participantes. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma vivência esportiva diferenciada, segura e divertida, que só quem participa consegue entender a grandiosidade”, afirma Matheus Vianna, diretor-executivo da Nosotros Live Marketing, uma das realizadoras do evento.

A realização do evento não impacta a operação do Aeroporto de Brasília. O terminal brasiliense possui duas pistas e, durante o evento, a outra pista atenderá pousos e decolagens normalmente. A Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 é um evento esportivo especial, muito diferente dentro do segmento da corrida de rua. Por isso, há algumas recomendações específicas aos participantes, como descarte correto de lixo.

Retirada de kit

A programação oficial da Flying Run CAIXA Sunset BSB 2025 começa nesta quinta-feira (31) com o início da entrega de kits. Este ano, a retirada acontece no estande do Partage Shopping (Aeroporto lote 05 - Lago Sul, Brasília - DF), localizado na via marginal para quem está indo ao aeroporto, antes do hotel Ibis Style.

Na quinta e sexta-feira (1º), o espaço atende os atletas das 9h às 20h, enquanto no sábado (2), dia da corrida, será das 9h às 12h. A retirada de kit na área do futuro e mais novo shopping da capital federal terá ativações de parceiros do evento.

A Flying Run Sunset CAIXA BSB 2025 tem patrocínio CAIXA e Governo Federal, e é uma realização do Aeroporto de Brasília, por meio da Inframerica, e Nosotros Live Marketing, com o apoio institucional da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ação social: doações para o Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO)

O CASO é um projeto social de Sobradinho (DF) criado pelo atleta olímpico brasiliense de marcha atlética, Caio Bonfim, que transforma vidas por meio do esporte. Desde 1990, atua na formação de atletas e cidadãos, oferecendo oportunidades para crianças, jovens e adultos crescerem dentro e fora das pistas.

Durante a retirada dos kits ou na arena da Flying Run, atletas poderão realizar doações que serão entregues ao projeto!

Estamos arrecadando:

• Roupas esportivas

• Tênis em bom estado de conservação

• Materiais escolares

• Alimentos não perecíveis

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro

