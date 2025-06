Força Aérea realiza maior exercício de ajuda humanitária na Amazônia Iniciativa acontecerá em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará, com foco no apoio humanitário Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 18h04 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h04 ) twitter

FAB: EXCELSIOR 2025 entra em nova fase Sargento TPA C. Maia / I COMAR

Entre os dias 11 e 29 de junho, a Força Aérea Brasileira (FAB) promoverá o maior exercício de campanha para ajuda humanitária de sua história em solo amazônico: o Exercício de Campanha de Emprego de Logística, Saúde e Intendência Operacional (EXCELSIOR 2025). A iniciativa acontecerá em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará, com foco no apoio humanitário e no aprimoramento operacional dos militares em ambientes complexos.

Durante o exercício, será empregado um Hospital de Campanha (HCAMP) flutuante, instalado sobre balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), capaz de atender até mil pessoas por dia. Aproximadamente 170 militares participarão diretamente da missão, levando atendimento de saúde e cidadania a localidades isoladas.

Entre os serviços oferecidos estão consultas em mais de dez especialidades, como Clínica Médica, Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Oftalmologia, Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Cirurgia Geral, Urologia, Assistência Social, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia. Serão realizados exames de Ultrassonografia, Raio X, Colpocitologia cervical, Eletrocardiograma, Ecocardiograma e análises laboratoriais. Os atendimentos serão agendados conforme a demanda de cada especialidade.

Cronograma de atendimentos

‌



A coordenação-geral do exercício está sob responsabilidade do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER). O EXCELSIOR 2025 será realizado nas seguintes localidades:

Santarém: 12 e 13 de junho

‌



Monte Alegre: 16 a 19 de junho

Breves: 25 a 28 de junho

‌



Parcerias de impacto

A atuação conjunta com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) permitirá a detecção precoce e o início do tratamento de câncer de colo de útero. A ação conta ainda com o apoio da Organização Não-Governamental Voluntários do Sertão, reconhecida por sua experiência em projetos médicos sociais em áreas remotas.

Uma das frentes dos Voluntários do Sertão será a confecção de óculos de grau, com entrega imediata aos pacientes que necessitarem de lentes padrão. Para prescrições especiais, os óculos serão confeccionados em laboratório e entregues posteriormente nos municípios de origem dos beneficiados.

Sobre o EXCELSIOR

O EXCELSIOR é uma ação do Comando da Aeronáutica (COMAER), voltada para o atendimento de comunidades em áreas de difícil acesso por meio das Ações Cívico-Sociais (ACISO). A edição 2025 reunirá esforços integrados de diversas Organizações Militares da FAB, como EMAER, Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA), Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), 1° Comando Aéreo Regional (I COMAR), COMARA e Grupamento de Apoio Logístico de Campanha (GALC), entre outras.

A primeira edição do exercício aconteceu em junho de 2023, nas comunidades ribeirinhas de Barcelos e Moura, próximo a Manaus. A estrutura de atendimento foi considerada como o maior comboio, em extensão, já transportado na região Amazônica. A balsa tem aproximadamente 146 metros de comprimento e uma capacidade de deslocar 1000 toneladas. A mesma estrutura será empregada na missão deste ano.

