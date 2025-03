França divulga imagens e acusa caça russo por ‘manobra agressiva’ sobre drone em espaço aéreo internacional Ministro da Defesa francês garantiu que país continuará a agir para defender as liberdades de navegação nos espaços aéreos e marítimos internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h03 ) twitter

Caça russo SU-3 se aproxima de drone francês Reprodução

As tensões entre Paris e Moscou ganharam ainda mais força depois que o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, revelou “manobras agressivas' de um caça multifuncional russo Sukhoi Su-35 sobre um drone francês de vigilância predador Reaper MQ-9 sobre o Mediterrâneo, em espaço aéreo internacional.

Imagens mostram o momento em que o caça chegou a poucos metros do drone francês no Mediterrâneo.Lecornu classificou a manobra como como “perigosa”. Ele disse que o jato fez “três passagens próximas sucessivas”, o que, segundo ele, poderia ter levado à “perda de controle do drone”.

O drone MQ-9 utilizado pela França é um sistema de aeronave não tripulada (UAS) desenvolvido pela General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) para voar em altitudes médias-altas em voos longos, de acordo com o Global Defense News.

Os caças SU-35 têm sido frequentemente utilizados pela Rússia em ataques à Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Drone MQ-9 da General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) Divulgação GA-ASI

No cargo desde 2022, Lecornu garantiu que seu país “continuará a agir para defender as liberdades de navegação nos espaços aéreos e marítimos internacionais”, informou o Daily Mail.

O incidente eleva o mal estar entre os dois governos, enquanto o presidente Emanuel Macron permanece firme no apoio à Ucrânia no conflito contra os russos.

Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l’égard d’un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l’espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.



Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu… pic.twitter.com/sAmMBNNjyU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025

Em sua postagem no X, Lecornu escreveu: “No domingo, um caça russo SU-35 se comportou perigosamente em direção a um drone francês Reaper em uma missão de vigilância no espaço aéreo internacional sobre o Mediterrâneo oriental. Três passagens sucessivas em estreita proximidade, o que pode ter feito o drone perder o controle, atestando um desejo de restringir o movimento aéreo livre em áreas comuns.”

Caça russo Su-35 Anna Zvereva via Força Aérea russa

Lecornu continuou condenando as ações de Moscou e escreveu: “Uma ação intencional, pouco profissional e agressiva que não é aceitável. A França continuará a agir para defender a liberdade de navegação em espaços aéreos e marítimos internacionais.”

