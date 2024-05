Fundador da Amaro Aviation participa de dois eventos durante a Semana do Brasil, em Nova York Marcos Amaro esteve no Lide Brazil Investment Forum 2024 na quarta-feira passada pela manhã, e na parte da tarde participou do Fórum Brasil de Ideias

Marcos Amaro, fundador da Amaro Aviation (Amaro Aviation)

Na semana passada, Marcos Amaro, CEO e fundador da Amaro Aviation, esteve em Nova York para participar de uma série de eventos relacionados à Semana do Brasil. Pela manhã, na terça-feira (14.05) acompanhou o Lide Brazil Investment Forum 2024 com a presença de diversos governadores, congressistas e representantes do setor econômico em Nova York. O objetivo foi reunir empresários e autoridades para discutir novos negócios e formas de alavancar os investimentos no Brasil.

Na parte da tarde, o empresário acompanhou o Fórum Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo VOTO. Esta edição debateu o cenário político e econômico do país e os desafios regionais frente aos eventos climáticos, como o que atinge o Rio Grande do Sul nesse momento.

“Estou muito feliz de poder representar, de alguma forma, o setor de aviação geral e a Amaro Aviation durante a Semana do Brasil em Nova York. Além de ser uma excelente oportunidade para estabelecer contatos e relacionamentos, fico surpreso com a generosidade de muitos empresários e governadores que contribuem e ajudam na reconstrução do Rio Grande do Sul”, disse Marcos Amaro.

Para o executivo, o evento foi muito bem organizado, contando com a presença de importantes governantes do país e lideranças de empresas.

Mais sobre a Amaro Aviation

Fundada em 2020 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo. Atualmente, a Amaro Aviation oferece dois jatos Pilatus PC-24 e um turboélice PC-12 NGX, para Propriedade Compartilhada, Pacote de Horas e Táxi Aéreo.

No começo deste ano, a Amaro Aviation oficializou sua estreia no segmento de asa rotativa ao firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, tornando-se o cliente lançador do novo modelo no país. Além do AW09, a Amaro adquiriu também o Bell 429, helicóptero biturbina que em breve estará disponível para seus clientes.

Além da estreia no segmento de asa rotativa, a Amaro Aviation inicia seu mais novo serviço em 2024, o Gerenciamento de Aeronaves, duplicando sua frota ao agregar mais 4 aeronaves a sua E.O. (Especificações Operativas).





