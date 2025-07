GOL apresenta novo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores Julien Imbert tem o compromisso de impulsionar a estratégia de crescimento financeiro, alinhada ao plano de cinco anos da Companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/07/2025 - 13h53 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h53 ) twitter

Julien Imbert assume a vice-presidência financeira da GOL Divulgação GOL

A GOL Linhas Aéreas, a companhia aérea mais pontual do Brasil, anuncia a chegada de Julien Imbert como novo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. O executivo assume a área com o compromisso de impulsionar a estratégia de crescimento sustentável prevista no plano de negócios de cinco anos da Companhia.

Com mais de 20 anos de experiência internacional e foco em programas de eficiência operacional, redução de custos, estratégia de crescimento e soluções de inteligência artificial, nos setores da aviação, transportes, logística e bens industriais, Julien tem passagens pelo Boston Consulting Group (BCG), onde ficou mais de 18 anos, criou e liderou a prática de Operações no Brasil, e foi membro do Comitê Executivo Brasil de 2022 até 2025, além de sua experiência em auditoria e atuação como engenheiro de controles de voo na Dassault Aviation na França.

Com reporte ao CEO, Celso Ferrer, Julien chega para reforçar o compromisso da GOL em consolidar sua posição como referência no setor aéreo, com otimização de custos, foco operacional e eficiência administrativa.

Julien Imbert inicia na GOL no dia 4 de agosto.

