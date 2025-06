GOL opera voo inaugural Belém-Miami, sua mais recente rota internacional exclusiva A primeira operação aconteceu neste domingo (15), a partir da capital do Pará Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h15 ) twitter

Aeroporto Internacional de Belém: cerimônia do corte de faixa da rota internacional da GOL Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas operou neste domingo, com cerimonial, o voo inaugural de sua mais recente rota internacional - a que liga Belém, capital do Pará, a Miami. Iniciam-se, assim, as duas frequências semanais diretas entre uma das principais capitais da região Norte do Brasil e a cidade da Flórida que é um emblema do turismo mundial ligado às praias, compras e eventos culturais, e importante centro financeiro norte-americano.

Belém-Miami é uma rota internacional exclusiva da GOL. São dois voos semanais diretos entre as cidades, às quintas e aos domingos, tanto a ida quanto a volta. Durante o período da COP30, em novembro, a GOL ampliará para três as frequências semanais sem escalas entre os dois destinos, a fim de atender a demanda acentuada pelo grande encontro global sobre as mudanças climáticas.

Compareceram ao cerimonial realizado no Aeroporto Internacional de Belém, que contou com apresentação de carimbó oferecida pelo governo estadual do Pará e corte de faixa promovido pela GOL, o especialista em Relações Institucionais da Companhia, Marcos Tognato, o secretário de Estado do Turismo do Pará, Eduardo Costa, o secretário Adjunto de Estado do Turismo do Pará, Lucas Vieira Torres, e o diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA) - concessionária do aeroporto de Belém -, Marco Antônio Migliorini, entre outros executivos.

O voo G3 7932 deixou Belém às 23h00 deste domingo (15) rumo a Miami, duas horas após o número de dança e corte de faixa na área do check-in do Aeroporto Internacional de Belém, e pousou em Miami às 4h00 (horário local).

Veja neste link o vídeo com trecho da apresentação de carimbó, dança e ritmo musical tradicional do Pará.

Os voos entre Belém (BEL) e Miami (MIA) são operados com as aeronaves Boeing 737 MAX 8, modelo mais sustentável da frota da GOL, que, em configuração internacional, tem capacidade para 176 passageiros.

