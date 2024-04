GRU Airport anuncia novo serviço gratuito de transfer entre os Terminais 2 e 3

Alto contraste

GRU Airport: carrinhos elétricos estão disponíveis para os viajantes em conexão

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, oferece uma nova opção de serviço gratuito: o carrinho elétrico chegou para melhorar o conforto e a experiência dos passageiros em voos de conexão que precisam se deslocar entre os Terminais de Passageiros 2 e 3, que operam destinos internacionais e nacionais.Os carrinhos elétricos estão disponíveis todos os dias, das 5 às 23h. Não há necessidade de agendamento. A comodidade está disponível para todos os passageiros que passam pelo local. Para utilizar o serviço, os viajantes em conexão, seja de voos domésticos do Terminal 2 para destinos internacionais no Terminal 3, ou voo em conexão internacional podem ir até o ponto de partida, localizado logo após os guichês de imigração da Polícia Federal.

Sobre GRU Airport

O GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, uma empresa do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) e ACSA(Airports Company South África), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também a principal porta de entrada e saída de cargas do Brasil.