Grupo Iberia fecha o verão europeu com mais de 34 mil voos operados numa temporada recorde de conectividade Grupo operou 34.259 voos, sendo que deles 17.191 partiram de Madri Luiz Fara Monteiro 01/09/2025 - 17h08

Companhia espanhola realizou mais de 150 voos charter especiais Divulgação Iberia

O Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) encerrou a temporada de férias do verão europeu com uma intensa atividade operacional. Entre 27 de junho e 31 de agosto, o grupo operou um total de 34.259 voos, o equivalente a mais de 6 milhões de assentos à venda, consolidando o seu papel como um dos protagonistas da conectividade aérea nacional e internacional em Espanha.

Do total de voos, 4.560 foram de longa distância, enquanto mais de 29.500 se concentraram em rotas de curta e média distância. O aeroporto de Madri foi o principal ponto de partida, com cerca de 17.191 voos programados saindo da capital.

“Este verão alcançamos números históricos em nossa operação, reflexo do firme compromisso da Iberia com a melhoria da conectividade aérea e da experiência do cliente. Essa conquista não teria sido possível sem o empenho, o profissionalismo e a dedicação de todos que fazem parte da Iberia, a quem quero agradecer profundamente pelo trabalho realizado durante estes meses de máxima atividade”, destacou Ramiro Sequeira, diretor de produção da Iberia.

Uma temporada recorde em conectividade

‌



Essa operação coincide com uma temporada de verão em que a Iberia colocou à venda um número recorde de assentos.Na América Latina, a companhia espanhola alcançou um novo marco, superando inclusive os números do ano anterior, com 3,2 milhões de assentos ofertados entre as duas regiões, representando um aumento de 4% em relação a 2024. Isso se traduz em mais de 300 voos semanais. No caso dos Estados Unidos, a Iberia operou 140 voos semanais, 14% a mais que no verão anterior, e disponibilizou ao mercado um total de 1,1 milhão de assentos.

Em curta e média distância, a Iberia concentrou seu crescimento em seus principais mercados europeus, especialmente França e Itália. Além disso, retomou seus destinos de verão mais procurados, como Catânia, Olbia, Cagliari e Palermo, na Itália; Dubrovnik, Zagreb e Split, na Croácia; Santorini, Mykonos e Corfu, na Grécia; assim como Liubliana e Tirana, no Leste Europeu.

‌



Reforço com voos charter

Além da programação regular, o Grupo Iberia reforçou as suas operações com voos charter, especialmente durante os fins de semana e os dois feriados prolongados do verão. No total, foram adicionados mais de 160 voos charter, muitos deles destinados a dar apoio logístico a companhias de cruzeiros, conectando portos importantes do Mediterrâneo e da Europa.

‌



Entre os destinos atendidos por estes voos charter encontram-se Hamburgo, Atenas, Catânia, Bari, Veneza, Skopje, Trieste e Istambul, ampliando assim a oferta do grupo e respondendo à demanda dos clientes.

Os destinos mais populares do verão

Os clientes do Grupo Iberia apostaram neste verão em destinos de praia na Espanha, com destaque especial para Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Maiorca e Ibiza. Na Europa, as cidades mais visitadas foram Londres, Paris e Roma, enquanto na América Latina Bogotá e Cidade do México se destacaram como as favoritas.

