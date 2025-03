Grupo LATAM Airlines e IBM assinam contrato para entrega de serviços de cibersegurança Contrato abrange áreas como ciberdefesa e ciberinteligência. E envolve o uso da plataforma IBM X-Force Protection Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 18h17 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h17 ) twitter

LATAM Airlines e IBM: maior visibilidade e cobertura de todo o ecossistema da companhia aérea Divulgação

O Grupo LATAM Airlines e suas subsidiárias, principal grupo aéreo da América Latina, assinaram contrato com a IBM para a prestação de serviços que automatizam processos-chave de segurança com Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de melhorar suas operações de cibersegurança em nível global.

A segurança alimentada pela automação e IA apresenta resultados promissores, de acordo com o estudo “Global Security Operations Center” desenvolvido pela Morning Consult para a IBM. A pesquisa aponta que as empresas gastam 55% menos tempo classificando incidentes e respondem 8 vezes mais rápido. Especificamente na América Latina, a segurança com IA e automação reduziu o ciclo de vida dos ataques em 83 dias durante 2024.

“A assinatura deste contrato com a IBM é um exemplo do nosso compromisso em implementar medidas que visam proteger os dados dos nossos clientes e a integridade dos nossos sistemas”, disse André Pires Ferreira, diretor de Segurança da Informação da LATAM Airlines. “Ao contratar os serviços e conhecimentos avançados de segurança da IBM, estamos melhor preparados para ameaças emergentes, ao mesmo tempo que mantemos a inovação contínua”.

‌



O contrato entre LATAM e IBM Security Services inclui áreas como defesa cibernética e ciberinteligência, entre outras. Envolve, ainda, o uo da plataforma IBM X-Force Protection que, com recursos de IA e automação de negócios, permite maior visibilidade e cobertura de todo o ecossistema da LATAM.

“Diante de um cenário de ameaças em constante evolução, a segurança impulsionada pela IA e pela automação oferece vantagens importantes que as organizações podem aproveitar ao longo de todo o ciclo de vida da segurança”, disse Leonardo González Barceló, Lead Client Partner, IBM Consulting. “Estamos muito orgulhosos em sermos selecionados pela LATAM e de fornecer serviços que fortalecem suas capacidades de cibersegurança”.

‌



Sobre o Grupo LATAM Airlines

LATAM Airlines Group S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina com presença em cinco mercados nacionais da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais na América Latina e de/para a Europa, Estados Unidos, Oceania e Caribe. O grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do Grupo LATAM. Além de terem acesso aos porões dos aviões de passageiros das subsidiárias do grupo, possuem uma frota conjunta de 20 aviões cargueiros. Operam na rede do Grupo LATAM, bem como em rotas internacionais destinadas exclusivamente ao transporte de cargas. Oferecem infraestrutura moderna, ampla variedade de serviços e opções de proteção para atender todas as necessidades dos clientes. Para perguntas de imprensa sobre a LATAM, escreva para comunicaciones.externas@latam.com. Mais informações financeiras em www.latamairlinesgroup.net.

‌



Sobre a IBM

A IBM é uma fornecedora global líder de nuvem híbrida e IA, e consultoria especializada. Ajudamos clientes em mais de 175 países a capitalizar insights a partir de seus dados, agilizar processos de negócios, reduzir custos e a ganhar a vantagem competitiva em suas indústrias. Milhares de entidades governamentais e corporativas em áreas de infraestrutura crítica, como serviços financeiros, telecomunicações e saúde, contam com a plataforma de nuvem híbrida da IBM e Red Hat OpenShift para impactar suas transformações digitais de forma rápida, eficiente e segura. O avanço das inovações da IBM em IA, computação quântica, soluções em nuvem específicas da indústria e consultoria entregam opções abertas e flexíveis aos nossos clientes. Tudo isso é apoiado pelo lendário compromisso de confiança, transparência, responsabilidade, inclusão e serviços da IBM. Acesse www.ibm.com para mais informações.

