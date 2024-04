Grupo LATAM e Zurich Airport Brasil anunciam primeira rota cargueira entre Europa e Florianópolis

Alto contraste

Jorge Carretero, diretor comercial da LATAM Cargo na Europa Central e Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil, na Intermodal South América 2024 Jorge Carretero, diretor comercial da LATAM Cargo na Europa Central e Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil, na Intermodal South América 2024 (Maurício Burim)

A afiliada de carga do grupo LATAM e a Zurich Airport Brasil revelaram durante a Intermodal South América 2024 que a partir de abril terão a primeira rota cargueira entre a Europa e Florianópolis (SC). A operação, realizada pela LATAM Cargo Chile e sujeita a confirmação de slots, será operada duas vezes por semana em aeronaves cargueiras Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas. A nova rota inédita facilita a importação no Sul do Brasil de cargas provenientes da Europa, tornando mais dinâmico o transporte de fármacos, cargas gerais, automotivas e peças de reposição em voos diretos entre as duas regiões. Mais detalhes sobre a nova operação serão anunciados em breve.

“Estamos muito contentes com essa nova operação inédita que conectará com ainda mais eficiência e agilidade o mercado europeu com o Sul do Brasil. Esse é mais um investimento que reforça que a LATAM está atenta ao mercado e disposta a investir de forma estratégica e sustentável”, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.

"A nova rota reafirma nossa parceria sólida com a LATAM, a primeira companhia aérea a operar uma rota cargueira internacional em Santa Catarina. Também demonstra que a LATAM tem apostado em mercados alternativos e altamente eficientes, como Florianópolis" observa Ricardo Gesse, CEO Zurich Airport Brasil.

Na capital catarinense, vale lembrar, a LATAM Cargo Brasil triplicou a capacidade da sua rota cargueira Miami-Florianópolis em dezembro de 2023. A operação, inaugurada em agosto de 2020, conta com três voos semanais em aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F com capacidade para mais de 50 toneladas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Além disso, em outubro de 2023 foi inaugurada a rota cargueira Amsterdam-Curitiba - operada pela LATAM Cargo Chile. Inicialmente com dois voos semanais, em janeiro de 2024 a capacidade da rota foi triplicada e opera hoje, em aeronaves cargueiras do modelo Boeing 767-300F, voos às quartas, sextas e domingos.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.