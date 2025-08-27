Guarulhos é o maior aeroporto da América do Sul a utilizar equipamentos de segurança de última geração Equipamentos doados pelos Estados Unidos visam a aumentar a segurança da aviação para viajantes internacionais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2025 - 11h33 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

Aeroporto de Guarulhos: parceria com os EUA e operações com novos equipamentos de segurança Luiz Fara Monteiro

A Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA), uma divisão do Departamento de Segurança Interna dos EUA, em parceria com o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), sob a supervisão e apoio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor), anunciam o início das operações com novos equipamentos de segurança no canal de inspeção internacional localizado no terminal 3.

Os equipamentos foram doados pelo governo dos Estados Unidos por meio de um memorando de entendimento firmado em 2023 entre a TSA e o GRU Airport, em coordenação com o governo brasileiro. O Aeroporto Internacional de Guarulhos agora opera com equipamentos de última geração, elevando os padrões de inspeção e o nível de segurança do aeroporto.

Parceria entre a GRU Airport e a Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) Divulgação GRU Airport

A doação de US$ 2 milhões foi financiada pelo Departamento de Estado, por meio do Bureau de Contraterrorismo, e facilitada pelo Departamento de Justiça, sob supervisão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e anuência da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Os equipamentos incluem tecnologia de ponta, como raios-x de visão dupla, tecnologia avançada de imagem (AIT-body scanner) e detecção de traços de explosivos (ETD), além de treinamento para os agentes de segurança.

O projeto tem como objetivo aumentar a segurança da aviação, mitigar riscos e reforçar a proteção dos passageiros internacionais que embarcam no maior aeroporto do Brasil. Os equipamentos recém-instalados são os mesmos utilizados pela TSA em 440 aeroportos nos Estados Unidos.

Guarulhos é o segundo aeroporto da América do Sul a receber uma doação dessa magnitude, complementando uma doação anterior realizada ao Aeroporto Internacional de Viracopos em janeiro deste ano. O layout recém-inaugurado do ponto de inspeção oferece mais uma camada de segurança para a indústria global de aviação e garante o transporte seguro de pessoas e mercadorias.

Em 2024, o aeroporto registrou um movimento de 43,6 milhões de passageiros. Guarulhos é o segundo aeroporto da América do Sul a receber uma doação dessa magnitude, complementando uma doação anterior realizada ao Aeroporto Internacional de Viracopos em janeiro deste ano. O layout recém-inaugurado do ponto de inspeção oferece mais uma camada de segurança para a indústria global de aviação e garante o transporte seguro de pessoas e mercadorias.

