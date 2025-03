Homem invade aeroporto e fica de frente com avião que taxiava Invasor foi detido por seguranças e entregue aos policiais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/03/2025 - 09h42 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h07 ) twitter

Invasor se coloca em frente ao avião em aeroporto do Chile Reprodução vídeo FL360aero

Um homem foi detido por seguranças depois de invadir o Aeroporto El Tepual de Puerto Montt (PMC), no Chile, e se posicionar perigosamente na frente de um avião da LATAM, que estava com os motores acionados e taxiava no pátio.

Além de acessar uma área extremamente restrita, o invasor ficou por mais de um minuto na frente do Airbus A320 até que um funcionário, que parece ser um fiscal de pista, se aproximar e convencê-lo a sair da frente do avião. Algum tempo depois chega uma viatura com dois agentes. O homem não demonstra oferecer resistência e é levado em direção ao terminal.

Com o pátio livre, o avião então retoma o táxi. O invasor, que não teve a identidade revelada, foi entregue aos policiais e será apresentado à Justiça para responder por invasão.

Pessoas que se aproximam de um avião com os motores acionados correm um sério risco de fatalidade. Até mesmo para profissionais da aviação. Em maio de 2024, um funcionário do Aeroporto de Schiphol morreu ao ser sugado pelos propulsores de um jato Embraer, da KLM, logo após a manobra de push back. A investigação da polícia revelou mais tarde que o homem subiu intencionalmente no motor, indicando se tratar de um caso de suicídio.

