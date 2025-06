Iberia Airlines transforma viagens aéreas com inovação em nuvem e IA da AWS Aérea da Espanha migra aplicações de missão crítica para a AWS e adota IA generativa para otimizar operações globais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/06/2025 - 16h42 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h42 ) twitter

A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc., anunciou hoje que a Iberia Linhas Aéreas, principal companhia aérea espanhola que opera uma extensa malha aérea na Europa, América Latina, América do Norte, Ásia e África, selecionou a AWS como seu provedor de nuvem preferencial para acelerar sua transformação digital. Ao firmar uma parceria com a AWS para uma jornada de vários anos, a Iberia está reinventando o transporte aéreo, otimizando as operações, aumentando a confiabilidade e a resiliência de suas aplicações de missão crítica e utilizando inteligência artificial (IA) para aprimorar a satisfação dos passageiros.

“Nossa transformação com a AWS mudou fundamentalmente a forma como operamos e atendemos nossos clientes”, disse Gabriel Perdiguero, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Iberia. “Ao migrar nossa infraestrutura digital para a AWS e usar recursos de IA e dados, não apenas alcançamos uma eficiência operacional sem precedentes, como também nos posicionamos para liderar o futuro das viagens aéreas por meio da inovação, criando experiências excepcionais para nossos clientes. Essa transformação se alinha perfeitamente com nosso propósito de gerar prosperidade conectando pessoas em todo o mundo.”

Maior desempenho e resiliênciaA Iberia descomissionou seus data centers físicos e migrou sua infraestrutura de TI, que incluía 1.638 servidores, 1.235 bancos de dados, 572 aplicações e o Iberia.com, para a AWS. Essa migração permitiu à companhia aérea transformar sua estrutura operacional com uma arquitetura moderna de microsserviços, usando serviços como Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EventBridge, Amazon DynamoDB e Amazon Aurora Serverless, que facilitaram o dimensionamento independente de sistemas e a implementação de novos recursos.

‌



A empresa agora pode lançar atualizações de código 1.000% mais rápido, reduzir os tempos de ciclo de desenvolvimento em 40% e diminuir as taxas de erro em 38% por meio da correlação abrangente de métricas, rastreamentos e logs. A Iberia também implementou um novo modelo operacional que utiliza a automação para gerenciar mais de 200 contas da AWS e mais de 2.000 recursos, aprimorando a agilidade e a governança. Como parte de sua estratégia de resiliência, a Iberia está migrando estrategicamente cargas de trabalho para a região da AWS Europa (Espanha) para estabelecer recursos de recuperação de desastres multirregionais e reduzir a latência para cargas de trabalho específicas.

Experiência aprimorada do cliente com IAA Iberia está desenvolvendo soluções inovadoras que aprimoram a experiência de viagem por meio de IA, impulsionada pela tecnologia AWS. A companhia aérea está utilizando o Amazon Bedrock para aprimorar a experiência do passageiro e aumentar a eficiência de suas operações.

‌



Por exemplo, a Iberia criou um Assistente de Viagem com IA, um chatbot com Gen AI integrado à área pessoal “Mi Iberia”. Este assistente digital oferece recomendações de viagens personalizadas com base nos perfis e preferências dos clientes, transformando a forma como os viajantes planejam suas viagens. A Iberia está integrando IA generativa em todas as suas operações, equipando engenheiros de manutenção com ferramentas inteligentes, desenvolvendo assistentes de atendimento ao cliente e revolucionando sua experiência em contact center por meio de análise comportamental, com mais de dez agentes de IA generativa em produção.

Excelência operacional impulsionada por análises em tempo realA Iberia também criou uma plataforma de dados em tempo real na AWS, que inclui dados de clientes, comerciais e operacionais. A plataforma impulsiona centenas de casos de uso em todas as operações da Iberia, como relatórios operacionais em tempo real, campanhas de marketing direcionadas e personalizadas e planejamento de demanda, com mais de 100 painéis e 50 modelos de IA usados para lidar com mais de 20 milhões de solicitações diárias de processos de negócios. Ela se tornou fundamental para aprimorar a experiência do cliente e alcançar a excelência operacional. Com arquitetura serverless e Amazon SageMaker, a plataforma processa quase 2 TB de dados diariamente. Sua contribuição para a receita da empresa cresceu de dezenas de milhões de euros para centenas de milhões de euros em pouco mais de 5 anos, demonstrando seu papel crucial no futuro digital da Iberia.

‌



Olhando para o futuro, a Iberia também planeja integrar recursos avançados de IA com serviços da AWS em suas operações de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO), visando transformar a manutenção de aeronaves por meio de análise preditiva, processamento automatizado de documentação e operações técnicas assistidas por IA. Essa modernização aumentará a segurança, reduzirá o tempo de inatividade das aeronaves e otimizará os custos de manutenção.

“No cenário dinâmico da aviação atual, resiliência e inovação são primordiais”, afirmou Tanuja Randery, Vice-Presidente e Diretora Geral para Europa, Oriente Médio e África (EMEA) da AWS. “Ao utilizar a AWS, a Iberia Airlines não só alcançou notável resiliência operacional por meio de recursos multirregionais, como também é pioneira no uso de IA generativa para transformar a experiência do passageiro. A implementação bem-sucedida de soluções baseadas em IA pela Iberia em atendimento ao cliente, manutenção e operações demonstra como as companhias aéreas podem aproveitar a tecnologia em nuvem para construir um futuro mais resiliente e inovador para as viagens aéreas.”

