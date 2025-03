Iberia amplia operações no Brasil com novos voos para Recife e Fortaleza Aérea reforça sua presença no país e conectará Madri a quatro destinos brasileiros na próxima temporada de inverno Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A321XLR: Iberia oferecerá cerca de 284.000 assentos entre o Brasil e a Espanha durante a temporada de inverno Wikipedia

A Iberia anuncia a abertura de duas novas rotas para o Brasil, adicionando Recife e Fortaleza à sua rede de voos. A partir de dezembro de 2025, a companhia começará a operar voos diretos para Recife, enquanto os voos para Fortaleza terão início em janeiro de 2026.

Com essa expansão, a Iberia passa a conectar Madri a quatro cidades brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza –, oferecendo cerca de 284 mil assentos entre Espanha e Brasil na temporada do inverno europeu.

Recife : A partir de 13 de dezembro de 2025, a Iberia começará a operar três voos semanais para Recife, aumentando para cinco a partir de fevereiro.

: A partir de 13 de dezembro de 2025, a Iberia começará a operar três voos semanais para Recife, aumentando para cinco a partir de fevereiro. Fortaleza: A partir de 19 de janeiro de 2026, a companhia iniciará as operações com três frequências semanais, subindo para quatro a partir de fevereiro.

Essas novas rotas serão operadas com os modernos A321XLR, aeronaves de corredor único com autonomia de até 7.500 km e eficiência de combustível 40% superior aos modelos de fuselagem larga. Os aviões contarão com cabine Airspace e duas classes: Executiva e Econômica, com um total de 182 assentos.

‌



“Acreditamos que o Brasil tem um grande potencial além das grandes cidades para as quais já voamos. Com os novos A321XLR, podemos explorar novas rotas, testar a aceitação e adaptar gradualmente a oferta à demanda”, destacou López Solás.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur/Visit Brasil, comemorou: “Fortaleza e Recife são portas vibrantes para as belezas e experiências únicas do Brasil. Estamos ampliando o acesso de turistas espanhóis ao Nordeste brasileiro.”

‌



Priscila Krause, governadora em exercício de Pernambuco, reforçou: “Essa nova conexão fortalece os laços entre Recife e a Europa, impulsionando o turismo e a economia local.”

Já Elmano de Freitas, governador do Ceará, celebrou: “Esse voo direto de Madri é um marco para nosso estado. Fortaleza se consolida como um destino global.” Com essa ampliação, a Iberia passará a voar para quatro destinos no Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza), oferecendo cerca de 284.000 assentos entre Espanha e Brasil na temporada de inverno 2025–2026.Nova rota para Orlando, nos EUA

‌



Além da expansão no Brasil, a Iberia também lançará uma nova rota para Orlando, na Flórida, a partir de 26 de outubro de 2025. A cidade contará com quatro voos semanais, operados por aeronaves A330, com capacidade para 254 passageiros. Durante a temporada de inverno, a Iberia oferecerá mais de 46.000 assentos para o destino.

Orlando é um dos principais destinos turísticos dos EUA e a porta de entrada para a Flórida Central, que abriga parques temáticos mundialmente famosos, além do Porto Canaveral, importante para a indústria espacial, e do Orange County Convention Center, um dos maiores centros de eventos dos EUA.

“Estamos muito felizes em anunciar essas três novas rotas para a próxima temporada de inverno. Graças à nossa parceria com a Disney Destinations, acreditamos que Orlando pode se tornar o destino estrela do próximo Natal”, afirmou María Jesús López Solás.

Expansão da Iberia na América Latina

Além do Brasil e de Orlando, a Iberia também aumentará sua frequência de voos para outros destinos na América Latina. Santiago do Chile passará a ter 12 voos semanais (+20% em relação ao ano anterior), Lima terá 14 voos semanais e Santo Domingo poderá chegar a 13 voos por semana, dependendo da temporada.Os voos para Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México seguirão com 21 frequências semanais, enquanto São Paulo continuará com 14 frequências e Rio de Janeiro com até cinco voos por semana.

“Nosso objetivo é oferecer um programa de voos estável e confiável, garantindo mais oportunidades de viagem aos nossos clientes”, afirmou López Solás.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.