Iberia anuncia geração de 177 mil empregos na Espanha em 2024 Atividade da companhia aérea gerou 13,227 bilhões de euros em Produto Interno Bruto na Espanha, segundo relatório elaborado pela PwC Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 16h49 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aérea colabora com cerca de 20 organizações sem fins lucrativos em projetos voltados à saúde infantil, educação, pessoas com deficiência e refugiados Picasa

O turismo é um dos principais motores de geração de emprego e riqueza na Espanha, e a aviação é um dos atores fundamentais que contribuem para gerar prosperidade nas diversas comunidades onde atua.A consultoria internacional PwC realizou um estudo sobre a atividade do Grupo Iberia e seu impacto na economia e no emprego espanhóis. Em 2024, a contribuição corporativa da companhia aérea foi de 4,388 bilhões de euros para o PIB da Espanha e 34.482 empregos em tempo integral.

8 bilhões de euros e 143 mil empregos

Em 2024, 31,7 milhões de passageiros viajaram em aviões do Grupo Iberia, sendo 8,1 milhões turistas que chegaram à Espanha — 5,8 milhões deles vindos do exterior, principalmente dos Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, México, Brasil e Colômbia.

‌



O gasto desses turistas gerou uma contribuição de 8,839 bilhões de euros para o PIB espanhol e resultou em 142.987 empregos em tempo integral, especialmente nos setores de hotelaria, comércio, atividades artísticas, lazer e cultura.

No total, a atividade da Iberia gerou 13,227 bilhões de euros em PIB para a Espanha, representando 0,87% do PIB nacional, além de mais de 177.469 empregos — o equivalente a 0,9% da força de trabalho do país, conforme aponta o relatório da PwC.

‌



Esse valor foi calculado com base na metodologia Social Accounting Matrix (SAM), fundamentada no modelo Input-Output, que permite quantificar os impactos diretos, indiretos e induzidos gerados tanto pela atividade da companhia quanto pelos turistas que ela transporta. Ou seja, a Iberia contribui para a economia não somente por meio de suas operações, mas também ao facilitar a chegada de passageiros que impulsionam setores como hospedagem, transporte, alimentação e lazer.

Desde 2019, quando a PwC realizou seu primeiro estudo, o Grupo Iberia aumentou em 3,921 bilhões de euros seu impacto total no PIB e em 13.263 o número de empregos gerados em tempo integral.

‌



“Esses dados demonstram a contribuição do setor aéreo — e, em especial, da Iberia — para a sociedade, tornando real nosso propósito: gerar prosperidade conectando pessoas com o mundo”, afirma Diego Fernández, diretor de Estratégia, Transformação e Sustentabilidade da Iberia.

Gerar prosperidade conectando pessoas com o mundo

A Iberia é uma companhia comprometida com o progresso da sociedade e com a geração de impacto social positivo nas comunidades onde atua. Seu objetivo é gerar prosperidade conectando pessoas com o mundo — e, para mensurar esse impacto, a PwC utilizou a teoria da mudança como base.

A conectividade, tanto internacional quanto nacional, é um elemento essencial para a sociedade. A comunidade latino-americana representa o segundo maior grupo entre os estrangeiros residentes na Espanha, ficando atrás somente dos europeus, que compõem 28% do total.

Como reflexo dessa realidade, México, Colômbia e Argentina são hoje os três principais mercados da Iberia em número de passageiros. A companhia opera três voos diários entre as capitais desses países e Madri.

O Grupo Iberia também é um dos principais promotores da coesão territorial dentro da Espanha, com destaque para a conectividade entre a península e as ilhas — as rotas insulares representam 29% dos voos domésticos da companhia.

Com o mesmo propósito de gerar prosperidade, a Iberia mantém atualmente parcerias com cerca de 20 organizações sem fins lucrativos em projetos voltados principalmente para saúde infantil, educação, inclusão de pessoas com deficiência, apoio a refugiados, grupos em situação de vulnerabilidade e assistência em emergências humanitárias. A companhia também disponibiliza 100% de seus voos para o transporte de órgãos, em parceria com a Organização Nacional de Transplantes (ONT), gratuitamente.

“Na Iberia, acreditamos que voar vai além de conectar destinos — é conectar pessoas e gerar oportunidades. Por isso, colaboramos com cerca de vinte organizações para impulsionar projetos que transformam a vida de quem mais precisa. Da saúde infantil à inclusão de grupos vulneráveis, trabalhamos para que nossa atuação gere impacto social positivo onde quer que estejamos”, afirma Sonia Sánchez, diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Impacto Social da Iberia.

Iberia aterrissa novamente em Madri com seu espaço imersivo

Amanhã, 21 de maio, será inaugurado o Espacio Iberia Madrid, a pop-up imersiva da companhia aérea que este ano será instalada no espaço cultural Serrería Belga. Durante quatro semanas — até 22 de junho — os visitantes poderão conhecer as principais novidades da experiência a bordo, degustar o menu da classe Business, explorar inovações como o modelo A321XLR e participar de atividades como simuladores de voo, experiências de realidade virtual e degustações de produtos. Tudo isso em um ambiente de 1.000 metros quadrados, pensado para aproximar o universo da Iberia de todos os públicos.

Pelo quarto ano consecutivo, a ação aterrissa na capital espanhola para apresentar ao público as novidades que os clientes podem aproveitar ao voar para qualquer um dos 143 destinos da Iberia. Em 2024, o espaço será montado na Serrería Belga, edifício localizado na Calle Alameda, 15, ao lado da Plaza de las Letras, no Paisaje de la Luz.

O Espacio Iberia Madrid estará aberto ao público de 21 de maio a 22 de junho, oferecendo aos clientes da companhia e ao público geral uma imersão completa na experiência de voo da Iberia. O destaque desta edição é a possibilidade de os clientes Iberia Plus degustarem gratuitamente o menu da classe Business em um restaurante exclusivo, com serviço de garçons.

As refeições serão oferecidas em dois turnos de almoço, de sexta a sábado, e um turno de jantar, de quinta a sábado. Antes do jantar, os clientes serão recebidos com um aperitivo servido nas poltronas do A350 de nova geração, disponíveis nas três classes de cabine: Business, Turista Premium e Turista.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.