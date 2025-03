Iberia se posiciona como a companhia aérea mais pontual da Europa e a segunda do mundo 91,25% dos 13.759 voos operados pela companhia espanhola em fevereiro chegaram no horário previsto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h00 ) twitter

A Iberia se posicionou no mês de fevereiro como a companhia aérea mais pontual da Europa e a segunda do mundo, conforme o ranking elaborado pela consultora internacional Cirium. A companhia aérea alcança assim o topo do pódio na Europa e se consolida na segunda posição ao nível mundial, lugar conquistado também do mês de janeiro, continuando os bons resultados obtidos em 2024.

Durante o último mês de fevereiro, 91,25% dos 13.759 voos operados pela companhia aérea espanhola chegaram ao seu destino no horário previsto. Nesta categoria competem as companhias com maior número de Assento-Quilômetro Disponível (ASK) no mercado; concretamente, devem estar entre 10% das companhias aéreas com mais ASK do mundo e que, além disso, operam em pelo menos três regiões.

Ramiro Sequeira, diretor de produção da Iberia, garantiu que “é uma enorme satisfação ser a companhia aérea mais pontual da Europa e a segunda do mundo, evidenciando o trabalho em equipe dos funcionários da Iberia para que todos os dias nossos aviões possam decolar e pousar na hora certa. Dados que demonstram nosso compromisso com a pontualidade e regularidade, especialmente após o desafiador último semestre de 2024. É importante oferecer aos nossos clientes a melhor experiência”.

Sobre a Iberia

Há 97 anos, a Iberia voa da Espanha para gerar prosperidade, conectando pessoas com o mundo. É a companhia aérea líder em voos entre a Europa e a América Latina, que oferece voos diretos para 18 destinos em 16 países da região. Juntamente com a Iberia Express e a Iberia Regional Air Nostrum, conta com uma frota de 166 aeronaves e oferece voos para meia centena de países ao redor do mundo a partir do aeroporto de Madri, onde desenvolveu seu hub. Faz parte do grupo de companhias aéreas IAG, o primeiro do mundo a se comprometer a atingir emissões líquidas zero até 2050 e a operar com 10% de combustível de aviação sustentável até 2030. Em 2024, a Iberia foi a segunda companhia aérea mais pontual da Europa e a oitava do mundo.

