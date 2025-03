Irlandeses querem voo direto para o Brasil, revela pesquisa que ouviu 90 mil pessoas Mais de dois terços dos eleitores (71%) optaram por São Paulo como sua opção preferida, seguida pela capital indiana, Déli (23%) e pela Cidade do Cabo, na África do Sul (6%) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 12h18 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dublin: irlandeses querem voo direto para o Brasil Northshore Mag

A Autoridade Aeroportuária de Dublin (DAA) disse que está mais determinada do que nunca a adicionar um voo entre o Aeroporto de Dublin e São Paulo depois que uma pesquisa pública online feita na última semana identificou uma enorme demanda por um voo direto entre a Irlanda e o Brasil.

Quase 60.000 eleitores optaram por São Paulo como o destino que eles mais gostariam de ver conectado diretamente ao Aeroporto de Dublin.

A pesquisa, realizada nos canais de mídia social do Aeroporto de Dublin na semana passada, identificou os lugares que os passageiros mais querem ver conectados à cidade irlandesa por meio de um voo direto. Uma lista das três rotas mais populares identificadas foi submetida a uma votação pública, que atraiu quase 90.000 votos.

‌



Mais de dois terços dos eleitores (71%) optaram por São Paulo como sua opção preferida, seguida pela capital indiana, Déli (23%) e pela Cidade do Cabo, na África do Sul (6%).

De acordo com Graeme McQueen, gerente de relações com a mídia da DAA , operadora do Aeroporto de Dublin:

‌



“Voos diretos para cidades como São Paulo, Déli e Cidade do Cabo são exatamente o tipo de rota que o Aeroporto de Dublin poderia atrair se o limite de 32 milhões de passageiros fosse levantado. A DAA está conversando o tempo todo com companhias aéreas que querem adicionar novas rotas interessantes no Aeroporto de Dublin, mas enquanto houver um limite no número de passageiros, essas novas rotas em potencial serão perdidas para a Irlanda e irão para outras cidades no exterior, levando empregos e crescimento econômico com elas.

“Não é nenhuma surpresa ver São Paulo surgindo como o link direto mais procurado, já que tivemos 140.000 passageiros viajando entre Dublin e o Brasil no ano passado usando vários voos de conexão - isso foi 20% maior em relação a 2019. A demanda só vai continuar crescendo à medida que a comunidade brasileira de 40.000 pessoas na Irlanda, que mais que dobrou de tamanho na última década, continua a se expandir. As companhias aéreas precisam de certeza, então se o limite de passageiros for levantado e um acordo bilateral de serviço aéreo for estabelecido entre os dois países, sabemos que é uma rota que as companhias aéreas estarão muito interessadas em operar. Aumentar o limite também será fundamental para estabelecermos links diretos para outros locais em demanda, como Déli, que atenderia as mais de 56.000 pessoas da Índia que vivem na Irlanda, bem como cidades como Cidade do Cabo, Cingapura e muitos outros destinos interessantes.”

‌



Por enquanto, nenhuma companhia manifestou publicamente o interesse na rota. A operadora aérea nacional da Irlanda é a Aer Lingus, com base no aeroporto de Dublin. Fundada pelo governo local, teve sua privatização concluída em 2015 e agora é uma subsidiária integral do International Airlines Group (IAG). A sede da companhia aérea fica no Aeroporto de Dublin, em Cloghran. A frota é composta por 56 aeronaves, dentre eles 13 modelos mais apropriados a voos intercontinentais, como 3 modelos A330-200 e 10 A330-300. Atualmente, a melhor maneira de viagem entre os dois países é com conexão na Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.