JetSMART inicia operação doméstica na Colômbia com voo Bogotá - Medellín A JetSMART vai operar no Terminal 2 no Aeroporto El Dorado, com a expectativa de dobrar o número de passageiros do local em um ano

jetSMART: operação doméstica na Colômbia com voo Bogotá - Medellín (jetSMART)

A JetSMART Airlines iniciou as operações domésticas na Colômbia com o voo inaugural entre Bogotá e Medellín. Nesta primeira etapa, a companhia operará oito rotas diretas de Bogotá para Medellín, Cartagena, Pereira e Santa Marta; da mesma forma, de Medellín a Santa Marta e Cartagena e de Cartagena a Pereira e Cali.

O início dessa operação em todo o país foi pensado para atender a demanda crescente de viajantes por rotas internas com baixo custo. A companhia aérea planeja transportar mais de 2 milhões de passageiros no primeiro ano de operação interna no país, se posicionando como um catalisador chave no mercado aéreo local, unindo as maiores cidades da Colômbia e aquelas que atualmente não têm conexão. A iniciativa abre caminho para um acesso mais eficiente para diferentes regiões da Colômbia, promovendo assim o desenvolvimento econômico, turístico e cultural em todo o país.

“Hoje nos tornamos uma companhia aérea colombiana e isso nos enche de orgulho. A partir de hoje, os colombianos já estão voando SMART, na frota mais nova de toda a América do Sul. Trouxemos o modelo de ultrabaixo custo para o país. Na JetSMART, nos concentramos em levar viagens aéreas a preços baixos para todos os colombianos, com um serviço seguro, confiável e pontual. Operar a partir do T2, a antiga ponte aérea em Bogotá, nos permitirá oferecer uma experiência acessível aos viajantes," afirmou Estuardo Ortiz, CEO e presidente da JetSMART.

"Acreditamos, confiamos e investimos na Colômbia, para contribuir com o turismo, o desenvolvimento e a conectividade de todas as comunidades, assim como já fizemos com as 25 milhões de pessoas que já voaram conosco por toda a América do Sul. Nossa nova operação na Colômbia é um passo importante em nossa visão de 100 milhões de passageiros e 100 aeronaves até 2028”, concluiu o executivo.

"Estamos ansiosos para o início das operações domésticas da JetSMART na Colômbia e continuamos a investir na região para desenvolver o modelo de ultrabaixo custo. Vemos um enorme potencial de crescimento na Colômbia e, à medida que expandimos a JetSMART, continuamos a fornecer viagens aéreas acessíveis a mais pessoas e comunidades”, disse Brian Franke, diretor da Indigo Partners.

O compromisso da JetSMART com a Colômbia faz parte do desenvolvimento de um ambicioso plano de expansão e crescimento na América do Sul, onde o país ocupa um lugar importante no potencial de desenvolvimento. O início das operações ocorre após a JetSMART concluir as etapas do processo de certificação de acordo com as normas vigentes da aeronáutica local, que concedeu o Certificado de Operador Aéreo (AOC).

"Tem sido nosso objetivo desde a nossa criação – nos diferentes países onde a JetSMART Airlines opera – cumprir plenamente com todos os regulamentos locais e internacionais, bem como com os mais altos padrões de qualidade e segurança aeronáutica. É por isso que estamos orgulhosos de ter concluído nosso processo de certificação, o que nos permite ser uma companhia aérea colombiana", disse Rodrigo Barrios, COO e vice-presidente da JetSMART Airlines.

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 3,05 anos, no “Prêmio ch-aviation World's Youngest Aircraft Fleet”.

Segundo a empresa, os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, da WizzAir na Europa, da Volaris no México, da Lynx no Canadá e da Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.