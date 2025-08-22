JetSMART promove nova rota direta entre Rio de Janeiro e a capital paraguaia A 12ª rota da companhia a partir do Brasil oferece voo direto para turismo e negócios entre os dois países. Operação terá início em janeiro de 2026 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2025 - 07h08 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h08 ) twitter

Mais de 46 mil passageiros são esperados no primeiro ano de operação Divulgação JetSMART

A JetSMART inicia hoje as vendas para um destino totalmente novo: Assunção, no Paraguai! A companhia aérea ultra low cost da América do Sul começa a vender a rota com tarifas especiais a partir de R$ 334 por trecho, com taxas e impostos incluídos, ou a possibilidade de resgate a partir de 7.500 milhas AAdvantage® mais taxas.

A companhia espera transportar mais de 46 mil passageiros durante o primeiro ano de operação, que começa em 9 de janeiro de 2026, com três frequências semanais, às segundas, sextas-feiras e domingos, e duração estimada de 2 horas e 40 minutos de voo.

Com essa nova rota internacional, a sexta da JetSMART saindo do Aeroporto Internacional do Galeão (GIG), a companhia se posiciona como a única aérea a operar esse trajeto durante todo o ano a partir do Brasil, oferecendo a oportunidade perfeita para descobrir a riqueza cultural de Assunção: desde sua arquitetura colonial e mercados locais coloridos até a música guarani, a gastronomia tradicional e a hospitalidade de seu povo.

‌



“Com o início das vendas da nova rota direta Rio de Janeiro – Assunção, a JetSMART dá um passo fundamental em sua expansão no Brasil, reafirmando seu compromisso em aproximar os viajantes brasileiros dos destinos mais fascinantes da América do Sul com tarifas competitivas e voos eficientes. Esta é a sexta rota operada pela JetSMART a partir do Rio de Janeiro, cidade-chave para a companhia por sua relevância turística internacional e por seu papel como um dos principais centros emissores de passageiros no Brasil”, destacou Verónica Marambio Álvarez, gerente comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.

“Esse novo voo é uma excelente notícia para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que cresce acima da média nacional em chegadas de visitantes estrangeiros. Temos um trabalho focado em ampliar a nossa conectividade, pois isso é fundamental para continuarmos quebrando recordes do turismo internacional. Esta nova conexão aproximará os paraguaios dos nossos maiores cartões postais e vai contribuir também para a geração de renda e empregos proporcionada pelo aquecimento da atividade turística”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

‌



“Estamos muito orgulhosos por ser a maior base brasileira da JetSMART, que é a companhia internacional que mais cresce no RIOgaleão. A nova ligação regular do Rio de Janeiro com Assunção fortalecerá a integração entre Brasil e Paraguai, contribuindo para o turismo e os negócios, além de reforçar nosso papel como porta de entrada cada vez mais conectada com a América do Sul.”, afirmou Rafael Sampaio, gerente de Desenvolvimento de Aviação do RIOgaleão.

Assunção é uma cidade vibrante que combina história, cultura e hospitalidade, conhecida por sua arquitetura colonial, praças arborizadas e pela hospitalidade de seu povo, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica e acolhedora. Entre seus atrativos estão o Palácio de López, o Panteão Nacional dos Heróis e o animado bairro de Loma San Jerónimo, cheio de cores e arte urbana. Sua cena cultural inclui museus, feiras de artesanato e uma rica tradição musical que vai da polca paraguaia às fusões contemporâneas.

‌



A JetSMART segue expandindo sua presença no Brasil somando, agora, 12 rotas internacionais que conectam o País a destinos estratégicos da América do Sul, além de ser a sexta rota a partir do Rio de Janeiro e a quinta inaugurada no Brasil em 2025. A companhia já opera voos do Rio de Janeiro para Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Mendoza, Córdoba e agora Assunção, além de rotas entre Foz do Iguaçu – Santiago, Recife – Buenos Aires, Natal – Buenos Aires, Florianópolis – Buenos Aires, e voos sazonais entre Florianópolis – Santiago e São Paulo – Santiago.

A JetSMART foi reconhecida como a Melhor Companhia Aérea Low Cost da América do Sul pelo prêmio Skytrax World Airline Awards 2025, um dos mais prestigiados do setor aéreo mundial. Esse reconhecimento reforça o compromisso da empresa com seu modelo ultra low cost, que combina eficiência operacional, segurança e preços acessíveis, permitindo que mais pessoas possam voar pela região.

As informações sobre valores e tarifas são de responsabilidade da JetSMART.

