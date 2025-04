Jumbo aborta decolagem e tem pneus ‘derretidos’ em Santiago Cancelamento pode ser causado por problemas técnicos ou falhas em sistemas. Estouro de pneus é causado devido à alta geração de calor e pressão durante o frenagem brusca Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h21 ) twitter

Trem de pouso de Boeing 747: pneus danificados Reprodução

Um Boeing 747 - o chamado Jumbo - teve a decolagem abortada no Aeroporto Internacional de Santiago (SCL), no Chile, resultando no estouro da aparente maioria dos seus 18 pneus, sendo 16 no trem de pouso central, além de 2 no trem dianteiro. O resultado foi o ‘derretimento’ de todo o conjunto.

A alta geração de calor e de pressão durante a frenagem brusca aquece os pneus, levando ao estouro. Embora a segurança tenha sido priorizada na decolagem abortada, o prejuízo financeiro para a companhia será considerável. Apenas um pneu de um Boeing 747 pode superar vinte mil reais. As companhias aéreas geralmente têm contratos com fabricantes de pneus que incluem serviços de recauchutagem.

Não se sabe o que causou o cancelamento da decolagem do avião da Sky Lease Cargo, uma companhia de transporte de cargas com sede em Miami, nos Estados Unidos. Geralmente, entre os motivos estão fatores de segurança, como problemas técnicos nos motores, falhas nos sistemas de medição de velocidade e altitude, presença de objetos na pista, entre outros. A decolagem pode ser abortada automaticamente, caso os sistemas elétricos da aeronave detectem alguma irregularidade, ou, pelo piloto.

A ação em Santiago ocorreu no último sábado (19) e não houve ferimentos entre integrantes da tripulação.

