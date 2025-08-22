LATAM Airlines e Spotify buscam super fãs de LUDMILLA em ação inédita e oferecem experiência exclusiva com a artista Promoção “Você Feat LUDMILLA” identifica os ouvintes mais engajados da cantora em ação inédita do Spotify no Brasil em parceria com uma marca Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/08/2025 - 15h06 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h06 ) twitter

Promoção “Você Feat LUDMILLA” Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Airlines se une ao Spotify em uma ação inédita que combina inteligência de dados, música e experiências reais. A promoção “Você Feat LUDMILLA” marca a primeira vez em que o Spotify, em parceria com uma marca, utiliza no país um algoritmo exclusivo para identificar seus ouvintes mais engajados, trazendo inovação tecnológica para a iniciativa. A ação integra as ativações da LATAM para o festival The Town e aposta no poder dos dados para encontrar os maiores fãs da cantora e levá-los a viver uma experiência única. A criação é da Graphene by IPG, estrutura dedicada à LATAM no Brasil, formada pelas agências WMcCANN e MRM Brasil.

Por meio de uma tecnologia proprietária, o Spotify analisará o comportamento de escuta dos últimos 30 dias dos usuários que participarem da experiência proposta pela LATAM. A partir desses dados, a plataforma identificará os super fãs, promoverá um quiz entre eles e os três primeiros colocados serão premiados com uma experiência especial surpresa ao lado de Ludmilla.

“No Spotify, acreditamos que a música é uma das formas mais poderosas de conexão. Esta ação com a LATAM nos permite usar a inteligência de dados da plataforma para transformar o engajamento digital em experiências reais, celebrando os fãs da Ludmilla de forma inédita”, comenta Priscilla Barsotti, Diretora de Vendas do Spotify Brasil.

Com o mote “LATAM, a música te faz viajar”, a campanha une cultura pop e inteligência de dados em uma iniciativa que valoriza a autenticidade dos fãs e promove experiências baseadas em afinidade real.

Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil, comentou sobre a relevância da ação para aproximação com o público: “A LATAM acredita que poucas relações são tão intensas quanto a de um fã com seu artista. Nesta ação com o Spotify, nosso papel vai além: queremos criar conexões reais, baseadas em afinidade e comportamento. Reconhecer os verdadeiros fãs e levá-los para viver uma experiência inesquecível é uma maneira de mostrar que valorizamos como a música é uma das formas mais poderosas de conexão e pode nos fazer viajar”.

Além disso, a promoção reforça o papel da LATAM como apoiadora da música, conectando pessoas, histórias e destinos — em parceria com o Spotify, plataforma que impulsiona experiências culturais a partir dos hábitos reais de escuta.

