LATAM Airlines Group encerra um positivo 2024 com lucro líquido de US$977 milhões No ano passado, 82 milhões de passageiros foram transportados pelo grupo Luiz Fara Monteiro 31/01/2025 - 18h24

LATAM: receitas operacionais totais de US$13 bilhões em 2024

Com um desempenho operacional e financeiro positivo, o Grupo LATAM Airlines encerrou o ano de 2024 com lucros líquidos de US$977 milhões, quase o dobro do reportado no ano passado. Além disso, o grupo LATAM transportou 82 milhões de passageiros, o maior número registrado, e aumentou sua capacidade consolidada em 15,1% em 2024, em comparação com 2023, em linha com a última orientação de crescimento atualizada em outubro passado. Esses números estão dentro da entrega de resultados do quarto trimestre do ano passado pela LATAM e refletem a capacidade de crescimento do grupo em um contexto de desafios macroeconômicos e dinamismo competitivo.

No ano de 2024, a LATAM teve receitas operacionais totais de US$13 bilhões, 10,6% a mais em relação a 2023. No quarto trimestre, as receitas alcançaram US$3,3 bilhões, registrando um forte aumento nas receitas de carga, que cresceram 29,1% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Por sua vez, o resultado operacional ajustado alcançou US$1,6 bilhões em 2024, registrando uma margem operacional ajustada de 12,7%, 1,5 pontos percentuais a mais em relação a 2023, um recorde anual para o grupo.

Quanto à sua estrutura de capital, a LATAM encerrou 2024 com US$3,5 bilhões de liquidez e alcançou uma relação de endividamento líquido de 1,7 vezes. Durante o ano, o grupo LATAM gerou mais de US$243 milhões em caixa, mesmo após os US$207 milhões utilizados em seu refinanciamento e o pagamento de dividendos de US$175 milhões. O grupo também alcançou um EBITDAR ajustado de US$3.108 milhões, o que representa um aumento de 22,7% interanual.

‌



“2024 foi um ano de grandes avanços para o grupo LATAM, marcado por uma forte geração de fluxo de caixa livre, mostrando a eficiência da LATAM e sua capacidade de conter custos. Isso acompanhado por um sólido crescimento de seu tamanho, rede e operações. O desempenho do grupo foi guiado pelo novo propósito: ‘Elevar cada viagem, sempre’, que busca proporcionar uma experiência significativa desde o momento em que um cliente escolhe voar com a LATAM”, disse Roberto Alvo, CEO do LATAM Airlines Group.

Na perspectiva financeira, um marco importante de 2024 foi o retorno do LATAM Airlines Group S.A. à Bolsa de Nova Iorque (NYSE), além do refinanciamento da maior parte de sua dívida não relacionada à frota, o que lhe permitiu reduzir significativamente suas despesas com juros e fortalecer seu balanço geral e geração de fluxo de caixa. Ao mesmo tempo, em dezembro, o grupo assinou seu primeiro “Empréstimo Vinculado à Sustentabilidade” (do inglês “Sustainability-Linked Loan”) , no valor de US$300 milhões, tornando-se a única companhia aérea da América do Sul a realizar uma operação financeira desse tipo até aquele momento.

‌



Crescimento operacional e clientes

Durante o ano de 2024, o grupo LATAM continuou oferecendo aos seus passageiros uma conectividade incomparável com 151 destinos em 27 países, alcançando um fator de ocupação consolidado de 84,3%, 1,2 ponto porcentual maior que em 2023. Nos últimos doze meses, o grupo recebeu 16 aeronaves, somando uma frota total de 347 aviões.

‌



Além de ser o único grupo de companhias aéreas na região que conecta a América do Sul com a América do Norte, Europa, Oceania e África, o grupo LATAM manteve os clientes no centro de seu negócio. Para eles, possui uma proposta única que se adapta aos diferentes estilos e necessidades e que busca entregar um serviço de excelência oferecendo o programa de viajante frequente (Frequent Flyer Program - FFP), LATAM Pass, que alcançou os 49 milhões de membros em 2024, mantendo-se como o maior programa da região.

Dentro desse contexto e pelo sexto ano consecutivo, a LATAM se posicionou entre os cinco principais grupos de companhias aéreas globais em pontualidade, alcançando, ao mesmo tempo, 51 pontos no Net Promoter Score (NPS) para todo o ano de 2024, 3 pontos a mais em comparação com 2023, o mais alto de sua história. O NPS é a ferramenta que o grupo utiliza para medir a satisfação de seus clientes.

Ao mesmo tempo, em 2024, o grupo LATAM teve melhorias no atendimento aos seus clientes e na diminuição da taxa de reclamações. No Chile, a LATAM reduziu a taxa em 21,8% em comparação com 2023 e teve uma redução de 70% nas reclamações durante os últimos cinco anos, segundo o relatório elaborado pela Junta de Aeronáutica Civil (JAC) segundo cifras do Serviço Nacional do Consumidor (SERNAC).

Na Colômbia, a LATAM diminuiu sua taxa de reclamações perante as duas autoridades que zelam pela proteção dos usuários: No caso da Superintendência de Transporte, foram apresentados 1.103 reclamações, 11% menos em comparação com 2023, o que corresponde a 0,01% do total de passageiros transportados pela companhia aérea em 2024. Na plataforma SIC Facilita, da Superintendência de Indústria e Comércio, foram reportadas 51% menos queixas, em comparação com 2023.

Por sua vez, a LATAM Airlines Brasil foi escolhida como a companhia aérea com o “Melhor Atendimento do Brasil” segundo o portal Reclame Aqui. Esse reconhecimento é considerado um dos mais relevantes em termos de atendimento e reputação do Brasil e é o resultado de uma série de investimentos realizados pelo grupo para elevar a experiência de seus passageiros.

Sempre pensando em seus clientes, em 2024 continuou o processo de renovação das aeronaves que considera uma mudança completa do interior das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhorias de design. Até a data, já foi renovada 100% da frota de narrow-body e 54% da frota de wide-body. O grupo também avançou na implementação de Wi-Fi gratuito para os clientes LATAM Pass em voos domésticos e regionais, em suas aeronaves de corredor simples, serviço que no Brasil abrange 100% da frota e 75% nas filiais do Chile, Peru, Colômbia e Equador.

Sustentabilidade

Em 2024, o grupo LATAM continuou com sua estratégia de sustentabilidade que busca minimizar os impactos sobre o meio ambiente e gerar valor social, ambiental e econômico para os países onde opera. Ao final do ano, no pilar de Economia Circular, o grupo LATAM alcançou a eliminação de 97% dos plásticos de uso único em toda sua operação, o que equivale a mais de 1.700 toneladas. Apenas em 2024, foram recicladas 280 toneladas de resíduos em voos domésticos. Em Gestão da Mudança Climática, desde 2010 até 2024, o grupo conseguiu evitar 4,5 milhões de toneladas de CO2, enquanto que, em Valor Compartilhado, o grupo LATAM mantém cerca de 50 alianças com organizações sociais e ambientais.

Em dezembro passado, a LATAM se reincorporou ao Índice de Sustentabilidade Dow Jones e foi reconhecida como o quinto grupo de companhias aéreas mais sustentável a nível mundial e o mais sustentável nas Américas, segundo a última avaliação de sustentabilidade corporativa da S&P Global (Corporate Sustainability Assessment - CSA). Esse feito destaca os esforços contínuos do grupo para posicionar a sustentabilidade como um pilar estratégico em todas suas operações.

