LATAM amplia operação de voos e promove ativações para o 'Todo Mundo no Rio', evento que traz Lady Gaga ao Brasil Companhia aérea oficial do evento, LATAM terá estande com ativações e brindes na área exclusiva e ações especiais em voos para o Rio Luiz Fara Monteiro 02/05/2025 - 12h33

Aérea registrou 90% de ocupação nos voos de 30 de abril e 1º de maio para a capital fluminense Divulgação

A LATAM Brasil, companhia aérea oficial do Todo Mundo no Rio — plataforma desenvolvida pela Bonus Track em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro —, desenvolveu uma operação especial em comemoração ao evento que traz Lady Gaga ao Brasil, após a primeira e única apresentação da artista no país, em 2012.

A fim de atender à alta demanda de viagens para o Todo Mundo no Rio, entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2025, a LATAM ampliou em 320 a frequência de voos de todo o Brasil para os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o que representa um crescimento de 25% em relação à semana anterior. Além disso, na mesma comparação, a companhia expandiu em 52 mil a oferta de assentos, alcançando um aumento de 26%. A procura dos passageiros justifica os investimentos, já que, nos dias 30 de abril e 1º de maio, antevéspera do evento, a taxa de ocupação média dos voos da LATAM do Brasil para o Rio de Janeiro foi de 90%.

Para elevar a experiência dos fãs da artista, a operação da LATAM foi além da implementação de facilidades na ida e volta dos passageiros de todo o Brasil ao Rio de Janeiro. “As nossas estratégias de marketing para o Todo Mundo no Rio estão focadas na conexão dos fãs com a artista. A decisão de apoiar este grande evento que traz Lady Gaga ao país, após 13 anos, está pautada no investimento da LATAM em associar a marca a um evento do mundo da música que tem comovido os brasileiros”, aponta Mariana Karrer, head de Marketing da LATAM Brasil.

‌



Com o Todo Mundo no Rio, a LATAM Brasil segue se afirmando como a companhia aérea dos festivais de música. Nos últimos anos, esteve presente no Rock in Rio Brasil 2019, 2022 e 2024, além do The Town 2023 e Primavera Sound 2023. Neste ano, a LATAM irá apoiar novamente o The Town.

LATAM TERÁ ESTANDE COM MOMENTO PAPARAZZI NAS AREIAS DE COPACABANA

‌



Durante o evento, a LATAM estará presente com um estande no espaço exclusivo da Bonus Track, onde preparou uma ativação especial para o público. A companhia levará ao show seu próprio “glambot”, similar ao das premiações de Hollywood, proporcionando uma experiência única e divertida para os convidados. O dispositivo irá registrar os convidados em câmera lenta, detalhando seus “looks” para o evento em um “momento Paparazzi” (em alusão ao sucesso da cantora), entretendo e gerando conteúdo instagramável para o público. Além da interação com a ativação, os participantes serão presenteados com brindes personalizados da marca, como pochetes, pins temáticos e cordões de celular, criando uma conexão ainda maior com a LATAM.

‌



